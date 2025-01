Bennedict Mathurin a épuré son jeu pour gagner en efficacité

« Il fait ce qu’on attend de lui et il le fait bien. » C’est ainsi que Tyrese Haliburton parle de Bennedict Mathurin, qui est effectivement en bonne forme récemment avec 17.1 points de moyenne avec de bons pourcentages (51% de réussite au shoot, 44% à 3-pts) depuis sept matches et Noël.

Il vient de mettre 20 points face aux Nets. Mais plus que les chiffres, ce sont les actions du joueur qui ont plu à Rick Carlisle, satisfait de le voir évoluer dans un style plus rythmé, fait de courses, de mouvements et de shoots ouverts.

« Le basket qu’il pratique en ce moment, c’est un basket qui permet de gagner », affirme le coach des Pacers. « Il a appris, il a compris certaines choses. Lui et moi avons passé du temps pour en parler, pour regarder les images. S’il veut courir et prendre des tirs ouverts, et éviter de pénétrer tête baissée dans une défense pour tenter d’avoir les fautes, alors c’est la bonne formule pour un jeune joueur. »

« Il commence à comprendre que, dans le cadre de notre attaque, il peut avoir les shoots qu’il désire »

Bennedict Mathurin n’est pas seulement un arrière qui aime aller au contact dans la raquette, parfois dans une forêt de bras, c’est aussi un attaquant qui aime le un-contre-un, l’isolation. Alors que les Pacers préfèrent attaquer de manière plus rapide, en jouant à fond les transitions, même si c’est moins efficace cette saison. Le joueur semblait donc parfois en décalage avec ses coéquipiers. C’est de moins en moins le cas.

« Il s’agit de voir les options, voir les ouvertures, ce que je peux faire avec le ballon dans les mains, pour être une menace », explique le 6e choix de la Draft 2022. « J’ai regardé beaucoup d’images et ça m’a aidé à définir la première, la seconde et la troisième option. Si deux défenseurs sont sur moi, ça veut dire qu’un de mes coéquipiers est seul. Dernièrement, j’ai l’impression d’avoir plus senti que vu les choses. C’est une bonne chose. »

S’il a toujours été un joueur tranchant offensivement, Bennedict Mathurin, actuellement dans sa troisième saison, a visiblement épuré son jeu pour gagner en efficacité et coller davantage au style de son équipe – ou inversement.

« C’est de la maturité, tout simplement, par rapport au basket et à la ligue », analyse Myles Turner. « C’est un tueur, il a l’instinct du tueur et parfois, cela le pousse à tout faire tout seul. Il commence à comprendre que, dans le cadre de notre attaque, il peut avoir les shoots qu’il désire. Il voit que, quand il prend de bons tirs, ça paye. »

Bennedict Mathurin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 78 29 43.4 32.3 82.8 1.1 3.0 4.1 1.5 2.1 0.6 1.9 0.2 16.7 2023-24 IND 59 26 44.6 37.4 82.1 1.0 2.9 4.0 2.0 2.0 0.6 1.6 0.2 14.5 2024-25 IND 37 33 46.6 37.2 82.9 1.2 4.9 6.1 1.9 2.7 0.6 2.1 0.4 16.7 Total 174 29 44.5 35.0 82.7 1.1 3.4 4.5 1.8 2.2 0.6 1.9 0.2 15.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.