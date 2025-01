Le MVP de la nuit | Nikola Jokic reste le patron !

« C’est un joueur spécial. Il sera un joueur unique en son genre, et on se souviendra de lui pour l’éternité ». C’est ce qu’avait déclaré, la veille, Nikola Jokic à propos de Victor Wembanyama, et on pourrait lui renvoyer le compliment. Triple MVP de la NBA, Nikola Jokic est déjà un joueur unique en son genre, et saison après saison, il se positionne parmi les meilleurs pivots de l’histoire.

En 24 heures, il vient de planter 87 points au meilleur contreur de la NBA, et peut-être même le meilleur défenseur de la ligue. Frustré d’avoir perdu le ballon d’une possible victoire la veille, le « Joker » a été royal dans la prolongation avec 9 points à 4 sur 5 aux tirs pour arracher cette victoire (122-111). « J’apprends beaucoup de choses de lui » a réagi « Wemby ». « J’apprends beaucoup de choses sur sa manière de rendre les autres meilleurs, mais aussi sur la manière avec laquelle je devrais défendre sur lui. Je vais revoir ces deux matches, et je suis certain d’en retenir quelque chose ».

Le Français, pénalisé par les fautes, a laissé Nikola Jokic prendre confiance en début de match. Le Serbe est allé chercher cette confiance près du cercle, et ensuite, c’est compliqué de le freiner. Et puis, le Serbe l’avoue, jouer face à « Wemby », Joel Embiid ou n’importe quel pivot de renom, ça pousse à donner le meilleur de soi-même.

« J’aime dire que c’est un joueur spécial, et ce genre de joueurs te pousse toujours à travailler plus dur, à en faire un peu plus. J’ai hâte de jouer contre lui encore quelques années » confie-t-il après la rencontre.

La défense pour s’en sortir

De la victoire des Nuggets, plus que ses 46 points, il retient la défense de sa formation dans le 4e quart-temps et la prolongation. Menés de 11 points à l’entame du dernier quart-temps, les joueurs de Mike Malone ont serré la vis et étouffé les Spurs.

« On n’a pas bien joué. On n’a pas du tout bien shooté, et je crois qu’on a mis qu’un seul tir à 3-points en première mi-temps » analyse Nikola Jokic. « Mais on a trouvé un moyen de s’en sortir. Notamment par la défense dans le quatrième quart-temps… Certes, ils ont marqué des paniers, mais je pense qu’on était concentrés, connectés, et je crois que c’est pour ça qu’on a gagné le match. Quand on ne peut pas marquer, la défense est quelque chose qui doit toujours être là, et aujourd’hui elle l’était. »

À l’arrivée, c’est une quatrième victoire en cinq matches pour les Nuggets, qui se rapprochent du podium de la conférence Ouest. Quant à Nikola Jokic, il renforce sa place dans le Top 3 des meilleurs marqueurs, passeurs et rebondeurs de la NBA avec ses 46 points, 10 passes et 9 rebonds.

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 9.9 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.2 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 ★ DEN 79 35 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 29 37 56.1 49.2 80.1 3.4 9.6 13.0 9.7 2.0 1.7 3.3 0.6 30.7 Total 704 32 55.8 35.9 82.6 2.7 8.2 10.8 7.0 2.7 1.2 2.9 0.7 21.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.