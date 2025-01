En hommage aux communautés amérindiennes, les Raptors vont arborer un nouveau logo

On parle des « Natifs », des « Amérindiens », des « Autochtones » ou encore des « Indigènes », pour évoquer les différentes communautés issues des premiers habitants du continent d’Amérique du Nord avant que celui-ci ne soit colonisé par les Européens. Devenue une extrême minorité aux États-Unis, où les différentes tribus sont parquées dans des réserves, cette communauté comptait 1.8 million d’habitants au Canada lors du dernier recensement en 2021, principalement répartie en trois groupes : les « Premières Nations », les « Inuits » et les « Métis ».

Ce lundi, à l’occasion de la réception de Milwaukee, Toronto va lancer une soirée de mobilisation et de sensibilisation à travers un « Indigenous Heritage Game » afin de leur rendre hommage, et participer au devoir de mémoire autour de l’histoire et des coutumes des premiers habitants du Canada. Pour marquer le coup, les Raptors ont ainsi fait appel à l’artiste Luke Swinson, d’origine anishinaabe et membre de la Première nation des Mississaugas de Scugog Island, afin de repenser leur logo, et le résultat final est… plutôt réussi !

L’histoire d’une communauté mise à l’honneur

Les traces de vélociraptor laissent cette fois place à un dessin bien plus apaisant, où les principaux éléments de la culture autochtone sont présents. On peut notamment y voir deux personnes amérindiennes jouant au basket, mais on distingue aussi une rivière coulant à travers des collines, un coucher de soleil et un aigle, avec une signification forte pour chaque élément, l’eau et le soleil incarnant la vie, tandis que l’aigle représente le lien des peuples avec le créateur et le monde spirituel. On aperçoit aussi une plume, signe d’honneur, de sagesse et de force.

L’ensemble est complété par les quatre « remèdes sacrés » (tabac, sauge, cèdre et foin d’odeur) pour l’esprit traditionnel et illustrer aussi les cérémonies rituelles.

« Cette opportunité représente beaucoup pour moi. Représenter ce qui est important pour moi et pour ma communauté à travers un logo aussi emblématique et reconnaissable est incroyable », a ainsi déclaré Luke Swimson. « Quand j’étais petit, ce genre de représentation m’aurait rempli de fierté et d’inspiration, et j’espère partager ce sentiment avec les jeunes indigènes d’aujourd’hui ».

Le nouveau logo sera exceptionnellement arboré par les Raptors ce lundi soir à l’occasion de la réception des Bucks. D’autres hommages et clins d’œil seront rendus en marge de la rencontre, comme un show spécial à la mi-temps qui sera animé par Madison Noon, un membre « natif » de l’équipe de danse des Raptors.

Toronto proposera aussi une gamme de produits disposant du logo éphémère des Raptors, avec 20% des recettes qui seront reversées à l’association ENAGB, qui aide les jeunes issus de la communauté native canadienne.