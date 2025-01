JJ Redick et Charles Barkley s’écharpent sur le niveau de la NBA

Directement passé du rôle de consultant TV à celui de coach, sans passer par la case « assistant », JJ Redick savait qu’il serait la cible de ses anciens confrères. Et notamment des plus bavards, comme Kendrick Perkins, Shaquille O’Neal et bien sûr Charles Barkley, qui le compare à un… « mort vivant » !

Au départ, tout est parti d’une critique de Redick sur les médias. C’était il y a 15 jours, à propos des baisses d’audience. « Si je suis un fan occasionnel et qu’on me dit à chaque fois que j’allume la télévision que le produit est nul, je ne vais pas regarder le produit », avait expliqué le coach des Lakers. « Et c’est vraiment ce qui s’est passé au cours des 10 à 15 dernières années. Je ne sais pas pourquoi, et ce n’est pas drôle pour moi… Nous n’avons personne qui soit prêt à reconnaître qu’il s’agit d’un sport formidable et que nous devrions en parler et le célébrer de manière positive. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas le critiquer. Nous devons le critiquer, mais aussi le célébrer. Personne ne le fait, et ceux qui le font n’ont qu’une petite audience sur Twitter. Et franchement, je dirais aussi que tout le monde dans notre écosystème accorde trop d’attention à ce qui se dit sur Twitter. Et toute cette discussion sur l’audimat s’explique en partie par le fait que les gens sur Twitter en parlent ».

Les Lakers ? « Une fille moche, et il est impossible de remaquiller un cochon »

S’estimant ciblé par ces propos, Charles Barkley est monté au créneau. « Redick a dit que c’est à cause de nous que les gens ne regardent pas ce produit merdique que nous avons… Comme si c’était nous qui prenions 100 paniers à 3-points par soir », explique Barkley sur le plateau de TNT. « JJ, si tu viens pour coacher le « king », tu as intérêt à ne pas rater ton coup. Parce que je te louperai pas, mon frère. N’oublie pas que je regarde tes matchs avec les Lakers. Tu ne peux pas cacher leurs défauts. Tu n’es plus qu’un mort vivant. Ils se sont débarrassés de Frank Vogel qui a fait du bon boulot, ils se sont débarrassés de Darvin Ham qui a fait du bon boulot. Mais tu es venu là-bas en pensant que tu allais changer les choses avec la même fille moche avec laquelle tu es sorti ».

Provocateur à souhait, « Sir Charles » ajoute que les Lakers « sont nuls, et qu’il est impossible de remaquiller un cochon ». Des propos qui sont évidemment arrivés jusqu’aux oreilles de Redick.

« J’ai reçu un message de quelqu’un après le match. J’ai regardé mon téléphone et ça disait quelque chose à propos de Charles Barkley » raconte-t-il. « Je me suis dit : « Hein ? Mais Greg St. Jean et Beau Levesque (assistants aux Lakers) me l’ont montré. Je ne suis pas allé jusqu’au bout de la vidéo, je dois être honnête avec vous. Mon rythme cardiaque au repos est de 64. J’ai regardé le clip, c’était 64. Je m’en fiche complètement. J’ai d’autres idées en tête, et je m’en fiche ».