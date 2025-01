Tyrese Haliburton se régale encore à Miami

On sait que Tyrese Haliburton préfère jouer à domicile qu’à l’extérieur, mais ses deux meilleures performances en carrière ont bizarrement été réalisées sur le parquet du Kayesa Center de Miami…

Il y avait ainsi compilé 44 points et 10 passes le 30 novembre 2023, mais aussi 43 points et 7 passes décisives le 23 décembre 2022. La nuit dernière, il s’est « contenté » de 33 points à 13/21 au tir dont 6/13 derrière la ligne à 3-points, mais il ajoute 15 passes décisives et surtout aucune balle perdue !

« J’ai grandi en étant fan de LeBron donc j’ai toujours rêvé de jouer ici » explique-t-il sur ses belles performances dans la salle floridienne. « Pour moi, c’était le sommet de jouer ici ou à Cleveland donc c’est toujours sympa de jouer dans ces salles. Et puis mon père est de Floride donc ma famille vient me voir jouer quand je suis ici. »

Trouver l’équilibre

Tyrese Haliburton a notamment donné le ton avec un premier quart-temps de très haut niveau, avec 16 points et 5 passes lors des 12 premières minutes, pour parfaitement lancer son équipe.

« Il a été génial » confirme Rick Carlisle, son coach, en conférence de presse. « Et puis il progresse dans sa compréhension de savoir quand être le scoreur agressif, quand il est dans ce genre de séquences de ce genre, et quand faciliter le jeu et impliquer tout le monde. Ça va continuer d’être son équilibre, pour un gars comme lui. Il est un joueur unique. Il est arrivé chez nous comme un meneur et il est devenu l’un des meilleurs meneurs scoreurs mais je pense, et je lui en ai parlé, qu’il y a de la place pour cet équilibre, car il a les armes pour le faire. Ce soir, non seulement il a marqué des points mais il s’est assuré que tout le monde touche le ballon, et c’était génial. »

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 35 35 44.0 35.0 83.8 0.7 3.0 3.7 8.8 1.4 1.2 1.8 0.6 18.1 Total 295 33 47.3 38.7 85.4 0.7 3.0 3.7 8.8 1.3 1.4 2.2 0.6 17.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.