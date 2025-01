La Ja 2 fait coup double

Nike – Deuxième chaussure signature de Ja Morant, la Ja 2 vient de sortir en deux nouveaux coloris « Twelve Time » et « Exposure », une façon de débuter 2025 du bon pied !

Les Grizzlies continuent de faire bonne figure au sein de la conférence Ouest et Ja Morant n’est bien évidemment pas étranger à ce retour aux affaires. Le meneur continue d’épater la galerie avec ses envolées spectaculaires et fera peut-être de 2025 son année.

Nike fait en tout cas le maximum pour promouvoir sa deuxième chaussure signature, la Ja 2, avec deux nouveaux coloris pour bien attaquer l’année. Le premier, dévoilé plus tôt cette semaine, est le « Twelve Time », avec une tige en vert clair est accompagnée de touches d’orange, pour faire ressortir le « Swoosh » et le nouveau logo « Twelve Time » sur la languette, et de gris, sur le talon. Le col est habillé d’un vert plus foncé, tandis qu’on retrouve le même gris et vert clair sur la semelle.

Le deuxième coloris a été baptisé « Exposure », avec une composition plus classique, en gris foncé, blanc et noir, avec des finitions en bleu clair, sur le « Swoosh » notamment, et en rouge.

Les Ja 2 « Twelve Time » et « Exposure » sont disponibles depuis début 2025 sur Basket4Ballers au prix de 125 euros.