Donte DiVincenzo a enfin lancé sa « Danse avec les Loups »

Clairement pas dans son (ni ses) basket(s) en début de saison, avec moins de 9 points de moyenne à 35% de réussite aux tirs, dont un petit 31% à 3-points, Donte DiVincenzo n’a pas vraiment rassuré les fans du Minnesota sur le retour de l’échange qui a pourtant impliqué la star locale, Karl-Anthony Towns, envoyé quant à lui à New York.

Il faut dire que le « Big Ragu » avait été un franc succès du côté de Broadway, avec une moyenne record en carrière à plus de 15 points de moyenne et 40% de réussite derrière l’arc, dont plusieurs coups d’éclat en playoffs : une pointe à 39 points face aux Pacers au Game 7 ou son tir à 3-points miraculeux face aux Sixers.

Echangé deux jours avant le début du camp d’entraînement, Donte DiVincenzo l’avait mauvaise. Forcément. Et il lui a simplement fallu du temps pour digérer ce coup de théâtre…

« Arrête de comparer ce que tu as fait la saison passée [et cette saison], et va jouer au basket », explique Donte DiVincenzo dans The Athletic.

Le regain depuis la victoire des Knicks

Concrètement, il lui aura fallu 18 matchs pour retrouver la foi. Bien encadré par ses nouveaux coéquipiers et son nouveau coaching staff qui ont continué de l’encourager à prendre ses tirs et jouer son jeu, Donte DiVincenzo commence peu à peu à retrouver son rythme.

« De ce que j’ai ressenti, je pense qu’il avait encore de la frustration de ce qui s’était passé », ajoute Rudy Gobert en observateur extérieur. « Il est humain. Mais quand tu veux avoir du succès, il faut vite laisser tomber cette frustration et avancer. »

En effet, sur les six dernières sorties des Wolves, Donte DiVincenzo a nettement repris des couleurs, redevenant ce joueur qui fait des différences, des deux côtés du terrain, avec 15 points à un excellent 50% de réussite aux tirs et un non moins clinquant 49% de succès derrière l’arc.

« C’était difficile au début parce que, dans l’échange, l’équipe perdait un élément majeur. Et il y a deux gars qui arrivent qui ne sont pas des pièces rapportées mais des éléments importants de la rotation et qui doivent trouver leur place. Quand ça ne marche pas directement, il y a beaucoup de critiques qui nous sont tombées dessus, à cause du succès de la saison passée, mais on a compris qu’il fallait rester unis et soudés pour trouver les solutions. »

Sous les conseils avisés et improvisés de Dennis Schröder

Le déclic est venu d’une discussion inopinée… avec Dennis Schöder, qui venait lui demander conseil sur son adaptation à Golden State. Et qui lui a, en retour, permis de briser la glace du Minnesota !

« Il a été très direct. Il m’a dit que ça allait être compliqué mais qu’il fallait simplement que j’en passe par là. Peu importe où tu joues, tu dois rester toi-même. Il faut pouvoir se regarder dans le miroir et accepter la situation telle qu’elle est. Je dois laisser la saison passée dans le passé. Cette année est une autre expérience. »

De nouveau impliqué dans les gestes défensifs qui ne se voient pas forcément dans la feuille de stats, à nouveau saignant sur ses prises de décisions offensives, Donte DiVincenzo ne subit plus sa saison à Minny : il croque dedans à pleines dents. Bref, il est enfin entré dans sa Danse avec les Loups.

« Je pense que c’est ce genre d’actions qui me fait avancer. Et ça fait avancer toute l’équipe. C’est mon identité. C’est aussi notre identité en tant qu’équipe. Le bon est contagieux, comme le mauvais. Ces petites actions où j’essaye de créer quelque chose peuvent en entraîner d’autres par d’autres gars », conclut-il. « Il fallait que je retrouve cette joie, plutôt que de tout vouloir comparer à ce que j’avais. Je joue en NBA, pour une des meilleures équipes de la Ligue, avec une des jeunes superstars de la Ligue, je ne peux pas le prendre pour acquis. »

Donte DiVincenzo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIL 27 15 40.3 26.5 75.0 0.6 1.8 2.4 1.1 1.4 0.5 0.7 0.2 4.9 2019-20 MIL 66 23 45.5 33.6 73.3 1.0 3.8 4.8 2.3 1.7 1.3 1.4 0.3 9.2 2020-21 MIL 66 28 42.0 37.9 71.8 1.2 4.5 5.8 3.1 1.7 1.1 1.4 0.2 10.4 2021-22 * All Teams 42 24 35.1 33.9 84.3 1.0 3.1 4.0 2.8 1.6 1.1 1.7 0.2 9.0 2021-22 * SAC 25 27 36.2 36.8 83.9 0.9 3.5 4.4 3.6 1.7 1.5 1.8 0.2 10.3 2021-22 * MIL 17 20 33.1 28.4 85.2 1.1 2.5 3.5 1.7 1.5 0.6 1.6 0.2 7.2 2022-23 GOS 72 26 43.5 39.7 81.7 1.1 3.4 4.5 3.5 1.8 1.3 1.6 0.1 9.4 2023-24 NYK 81 29 44.3 40.1 75.4 0.8 2.9 3.7 2.7 2.0 1.3 1.4 0.4 15.5 2024-25 MIN 31 25 38.9 35.6 80.6 0.4 3.0 3.4 3.4 1.5 1.2 1.6 0.2 9.9 Total 384 25 42.4 37.3 77.3 0.9 3.4 4.3 2.8 1.8 1.2 1.4 0.3 10.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.