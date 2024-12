Et de 14 ! La Nike GT Cut 3 en est à son 14e coloris avec pour finir l’année ce nouveau coloris « Our Holiday », qu’on a récemment vu sur la Nike GT Jump 2 et la GT Hustle 3, en kaki.

Ce modèle de la GT Cut 3 présente une petite particularité avec une partie avant de la semelle extérieure en rose et une touche dorée parcourant la semelle intermédiaire. On note aussi une touche de rouge sur la languette et le talon. Le vert kaki ressort principalement sur le « Swoosh » présent sur l’empeigne.

La Nike GT Cut 3 « Our Holiday » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.