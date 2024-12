Anthony Edwards impatient de jouer pour Noël

Tandis que Giannis Antetokounmpo s’agace de manquer la soirée du 25 décembre, Anthony Edwards est impatient de fouler le parquet ce mercredi, à Dallas. C’est sa première fois et seulement la troisième pour les Wolves, après les éditions de 2016 et 2017.

« Je suis très, très heureux. C’est Noël. Je ne sais pas comment l’expliquer. Je n’ai jamais joué à Noël, donc je suis impatient de voir à quoi ça ressemble. Je sais que ça va être fun », exprime-t-il pour Andscape.

Comme souvent, cela renvoie à l’enfance. Le jeune gamin d’Atlanta, né en 2001, se souvient des matches de Noël qu’il regardait à la télévision, sur la chaîne WSB-TV, alors qu’il était privé des meilleurs matches sur ABC le restant du temps, n’étant pas abonné au câble. « Je pouvais voir Kevin Durant à Noël. Avec ma mère, ma grand-mère, mon frère, on était tous assis à le regarder. C’était spécial pour nous », se rappelle-t-il.

C’est aussi une récompense pour Minnesota, qui sort de sa meilleure saison en vingt ans (56 victoires, une finale de conférence) et a donc mérité de pouvoir faire partie des affiches sous le sapin.

« Le mérite revient à la franchise, pour réussir à jouer à Noël. On a fait une finale de conférence, ce qui n’avait pas été fait depuis vingt ans donc c’est cool d’être récompensé. J’attendais ça », affirme Anthony Edwards. « On fait ce qu’on aime le jour où on est censé montrer de l’amour aux autres. Donc pourquoi pas jouer au basket ? C’est ma première chance de le faire donc je vais pleinement en profiter. »

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 36 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 28 36 44.4 41.4 80.7 0.7 4.8 5.5 4.0 2.0 1.4 3.1 0.6 25.3 Total 330 35 44.6 36.0 79.4 0.7 4.5 5.2 4.1 2.0 1.4 2.8 0.6 23.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.