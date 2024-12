Une nouvelle dure leçon dans la saison du Heat

Il y a eu la boulette d’Erik Spoelstra à Detroit qui a demandé un temps-mort sans en avoir, cette autre défaite rageante face au même adversaire en prolongation, ces courts revers face aux Suns et aux Bucks où, à la sortie d’un temps-mort, le Heat n’a même pas été en mesure de générer un tir potentiellement égalisateur.

Et puis il y a eu cette nuit où Miami a complètement flanché sur le parquet du Magic. Parquet sur lequel les Floridiens ont compté jusqu’à 25 points d’avance. Et encore 22 à l’entame du quatrième quart-temps. Selon AP, jamais une équipe disposant d’une telle avance à ce stade d’un match ne s’était inclinée ces cinq dernières années : 796 victoires ! Jusqu’à hier donc.

« On ne peut pas vraiment l’expliquer. C’est quelque chose que je n’ai jamais vu auparavant. Je n’ai jamais vu ça, durant toutes mes années dans la ligue, cette capacité à se battre malgré toutes les circonstances qui peuvent plomber les choses en début de match », a lui-même du mal à réaliser Jamahl Mosley, privé de Paolo Banchero, Franz Wagner, Jalen Suggs ou encore Gary Harris.

Trois ballons perdus pour démarrer

« On était trop relâchés parce qu’on était en tête. J’ai l’impression que c’est le karma du jeu qui nous a punis. On se détend et on laisse un gars s’enflammer, puis ça part dans l’autre sens et on essaie de répondre », constate Bam Adebayo, en parlant du héros d’en face, Cole Anthony.

Ce qu’Erik Spoelstra décrit comme une « avalanche » que le Heat n’a pas été en mesure de contenir. Mais avant celle-ci, son attaque s’est grippée. « On jouait certains systèmes à la fin du troisième quart-temps, on était productif. On a essayé de faire des actions similaires au démarrage du quatrième. Il y a eu trois ballons perdus de suite… », s’arrête le coach floridien qui n’a pas d’explication à ces « turnovers ».

Privée de Jimmy Butler, son équipe avait démarré la période avec une passe manquée de Duncan Robinson, sans grosse pression défensive, qui voulait servir Jaime Jaquez Jr. au poste. Ce dernier allait ensuite perdre un autre ballon sur une transmission hasardeuse.

Tyler Herro s’en veut

Derrière Miami, qui avait inscrit 76 points en première période, et encore 30 points dans le troisième, s’est figé offensivement : seulement 8 points inscrits (37 à 8) avec 2/18 aux tirs dont 0/8 de loin !

« C’est en grande partie de ma faute. C’est à moi qu’il incombe de prendre les choses en main dans le final, de faire les bons choix pour qu’on puisse gagner. Je vais donc m’améliorer. Je suis capable de conclure les matches et c’est une grande partie de ma responsabilité, Jimmy n’étant pas là. Je serai meilleur lundi et à l’avenir », promet l’arrière en pensant au match face aux Nets.

« Ce sont des leçons difficiles qu’on doit tous tirer. On a tous une part de responsabilité dans cette défaite, dans ce quatrième quart-temps, y compris moi-même », termine Spoelstra dont le Heat affiche de nouveau un bilan juste équilibré à 13 victoires et autant de défaites.