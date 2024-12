Une grosse prolongation chez Nike pour A’ja Wilson

Double championne (2022 et 2023) et triple MVP (2020, 2022 et 2024) en WNBA, A’ja Wilson a longtemps attendu son modèle de chaussure signature chez Nike, mais le mariage avec l’équipementier est désormais solide.

Alors que sa « A’One » sera lancée en 2025, en amont de la prochaine campagne WNBA, l’intérieure des Las Vegas Aces a déjà prolongé avec la firme de Phil Knight. Et selon ESPN, il s’agit de l’un des plus gros contrats de sponsoring dans le basket féminin, aux côtés de ceux de Caitlin Clark, JuJu Watkins et Sabrina Ionescu !

Même si le montant total n’est pas encore connu, on sait qu’il porte sur les six prochaines années.

Cette prolongation n’atteint peut-être pas les 28 millions de dollars obtenus par son homologue du Indiana Fever, mais elle prouve l’engagement plus important de Nike dans le basket féminin.

Il faut dire que A’ja Wilson est la basketteuse la plus dominante de l’ère actuelle. Championne olympique lors des Jeux olympiques 2024 avec Team USA, elle avait d’ailleurs été désignée MVP du tournoi, portant notamment sa sélection lors de la courte victoire en finale face à la France, avec 21 points, 13 rebonds et 4 contres.