Victor Wembanyama : « Chris Paul dit les choses sans filtre »

Après être devenu le deuxième meilleur passeur de l’histoire de la NBA, Chris Paul a convenu qu’il n’était « pas toujours facile à vivre ». Le meneur de jeu est un leader exigeant, qui n’a pas la langue dans sa poche. Encore moins après presque deux décennies dans la ligue et dans un groupe aussi jeune que celui des Spurs.

« Il dit les choses sans filtre », précise Victor Wembanyama. « Il est direct mais toujours avec de bonnes intentions. Je ne l’ai jamais vu mal parler d’un joueur dans son dos. Néanmoins, il va dire en face les choses qui semblent nécessaires à dire pour qu’on progresse. C’est sûr que c’est difficile à vivre pour certains, mais on est tous humbles grâce à Gregg Popovich et cette franchise, donc on sait faire quand on est franc et direct. »

Gregg Popovich et Chris Paul partagent une logique commune : la franchise, même si elle doit blesser, porte ses fruits. « C’est un business, un travail. Tout est une question de communication », rappelait l’ancien All-Star avant le début de saison.

Se concentrer sur le message et les conseils, pas sur le ton

Les jeunes Spurs ont visiblement accepté les conseils de « CP3 », en pensant d’abord au fond et pas à la forme. « Si on écoute vraiment ce qu’il dit, et sans se préoccuper du ton qu’il utilise pour le dire, alors on comprend le message », résume le rookie Stephon Castle. « C’est toujours fait avec de bonnes intentions », insiste Jeremy Sochan.

La preuve avec Charles Bassey, qui « regarde bien plus de matches cette saison, que par le passé, grâce à Chris Paul ». « Cela m’aide à savoir ce que je vais faire la rencontre d’après, qui je joue, sur qui je défends », ajoute-t-il.

L’ancien des Clippers ou des Suns n’est donc pas seulement un Père Fouettard pour ses coéquipiers.

« Il nous encourage tout le temps. C’est un leader », conclut Sandro Mamukelashvili. « J’ai beaucoup appris de lui. Avec lui, on ne perd jamais confiance si on manque un tir. Il vous dit de continuer de shooter et vous dit où sont les bons shoots et les bonnes positions. C’est un joueur qui est aussi un coach. L’avoir avec nous est un sacré avantage. »

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NOP 78 36 43.0 28.2 84.7 0.8 4.3 5.1 7.8 2.8 2.2 2.3 0.1 16.1 2006-07 NOP 64 37 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.0 17.2 2007-08 NOP 80 38 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NOP 78 39 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NOP 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NOP 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.8 2011-12 LAC 60 36 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.5 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 35 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 33 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 32 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 32 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHX 70 31 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHX 65 33 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHX 59 32 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GOS 58 26 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 2024-25 SAN 25 28 43.4 35.7 100.0 0.6 3.4 4.0 8.4 1.8 1.4 1.8 0.2 10.0 Total 1297 34 47.1 36.9 87.1 0.6 3.9 4.5 9.3 2.4 2.0 2.3 0.2 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.