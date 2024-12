Kyrie Irving, roi du un-contre-un chez les Mavericks

Avant leur rencontre face à Oklahoma City lors de la NBA Cup, les Mavericks avaient organisé un petit tournoi de un-contre-un, façon « King of the Court », dont le vainqueur repartait avec une ceinture de style UFC.

Et sans surprise, à ce petit jeu, c’est Kyrie Irving qui est reparti avec la victoire !

Le compte X/Twitter de la franchise a ainsi publié des images des différents affrontements, l’occasion d’observer la panoplie de feintes de « Uncle Drew », « Luka Magic » et compagnie. Dans une ambiance particulièrement joviale.

King of the Court to kick off the week And the belt goes to….@KyrieIrving // #MFFL pic.twitter.com/uFdHtpRNl3

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 9, 2024