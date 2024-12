Les Knicks mangés dans l’intensité

Cette nuit, les Knicks ont, comme les Warriors, été incapables de tuer un match ou de conserver une avance. Alors qu’ils avaient jusqu’à 11 points d’avance dans le sillage d’un super Karl-Anthony Towns, les joueurs de Tom Thibodeau ont complètement déjoué après la pause. Au point que les Hawks vont prendre jusqu’à 14 points d’avance, pour finalement s’imposer de huit longueurs (108-100).

« Je veux regarder la vidéo », annonce Tom Thibodeau. « C’est une très bonne équipe au rebond offensif. Nous le savions. Je pense que nous étions à + 2 à la mi-temps [au niveau des rebonds]. Le troisième quart-temps a été un problème, et ils ont comblé leur déficit. Et cela s’est fait rapidement. Ensuite, notre énergie a baissé. Et il ne faut pas que cela arrive. Les tirs manqués font partie du jeu. Nous devons continuer à nous battre. Gagner avec notre défense, nos rebonds. Nous avons eu quelques pertes de balle. C’était aussi un problème. »

Une séquence avec quatre rebonds offensifs de suite

Le rebond, les tirs manqués, les pertes de balles… Au final, les Knicks ont failli dans des secteurs clés, et la petite sortie de Jalen Brunson n’y est pas étrangère non plus. Bien muselé par cette peste de Dyson Daniels, le meneur All-Star signe un très moyen 5 sur 15 aux tirs. Pour l’intéressé, la réponse se trouve aussi au rebond.

« Le problème, c’est d’aller au bout des séquences défensives. Ils ont récupéré beaucoup de rebonds offensifs, et c’est juste inacceptable » juge Jalen Brunson.

Dans les chiffres, cela donne 22 rebonds offensifs pour Clint Capela et ses partenaires. Dans le 4e quart-temps, Onyeka Okongwu va inscrire un panier après une séquence marquée par quatre prises sur la tête des Knicks. En deuxième mi-temps, Atlanta va ainsi prendre 14 rebonds offensifs !

« C’est dans ce secteur qu’on s’empare de l’âme d’une équipe, et c’est ce qu’on a fait ce soir » explique Clint Capela, qui tient aussi à souligner l’impact défensif de sa formation. « Cela montre qu’on peut être une équipe vraiment, mais vraiment spéciale quand on est capable de multiplier les stops. On est de mieux en mieux au niveau du rythme et certaines de nos recrues commencent à vraiment gagner en confiance. »