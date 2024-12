Ime Udoka recommande à Alperen Sengun d’arrêter de « pleurer »

Après un « spin move » et une feinte sous le cercle, il a fini par s’imposer malgré l’opposition de Kai Jones. Mais Alperen Sengun, estimant qu’il aurait pu être récompensé par une faute de son adversaire, n’a pas manqué de jeter un regard et de faire un geste en direction de l’arbitre.

Ses Rockets ont quitté le terrain des Clippers avec la victoire, à l’issue d’un match au cours duquel le pivot turc a pesé moins que d’habitude au « scoring » : 11 points (4/9 aux tirs), et tout de même 10 rebonds et 6 passes.

Ime Udoka avait pourtant rappelé à son intérieur l’importance de mieux démarrer les matchs. « Je l’ai trouvé un peu léthargique face à Sacramento et Golden State, et même d’autres matchs », note le coach après ce déplacement à Los Angeles, estimant qu’il est important de « poser son empreinte dès le départ ».

Une empreinte physique notamment. Car pour le technicien texan, son meilleur joueur doit « continuer à être une présence physique des deux côtés du terrain ».

« Il faut se concentrer sur les choses que l’on peut contrôler, c’est-à-dire chercher à marquer et ne pas chercher à obtenir les fautes. Jouer avec le contact et ne pas chercher à obtenir le coup de sifflet ou se laisser affecter par un tir manqué », développe le coach.

Résister pour mieux trouver les autres

Ce dernier considère que les intérieurs d’en face, à commencer par Ivica Zubac (21 points et 12 rebonds), n’ont pas hésité à lui rentrer dedans.

« Ils se sont attaqués à lui ce soir à chaque fois qu’il était au poste. Il a trouvé les autres, c’est la raison pour laquelle on a des tirs très ouverts. Certains soirs, il faudra marquer, d’autres soirs, il faudra faciliter les choses et il doit être capable de faire les deux », réclame encore Ime Udoka.

Ce que semble bien faire cette saison Alperen Sengun dont la moyenne de points est légère baisse, là où sa moyenne à la passe connaît la dynamique inverse. Avec 5.3 passes décisives par rencontre, il n’a jamais autant distribué le jeu des Rockets en carrière.

Son coach va un peu plus loin en estimant que son intérieur ne devait pas « abandonner la part européenne de [s]on jeu ». Sous-entendu, continuer à jouer malgré les contacts et les fautes non-sifflées. Le jeu européen, que le coach connait bien pour avoir notamment évoluer à Vichy, laissant plus de place aux contacts qu’en NBA. « Arrêter de pleurer », résume même Ime Udoka.

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 21 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 29 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 33 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.3 5.0 3.3 1.2 2.6 0.7 21.1 2024-25 HOU 24 31 47.3 25.0 76.7 3.4 7.2 10.6 5.3 2.8 1.1 2.2 1.1 18.5 Total 234 28 52.1 28.0 71.3 2.8 5.4 8.2 3.9 3.2 1.0 2.4 0.9 15.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.