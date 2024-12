Le MVP de la nuit | Karl-Anthony Towns n’a pensé qu’à OG Anunoby

Soirée de retrouvailles cette nuit à Toronto puisque OG Anunoby retrouvait les fans des Raptors et ses anciens coéquipiers, et l’ailier des Knicks leur a joué un mauvais tour en bâchant RJ Barrett qui avait le panier de l’égalisation dans les mains. Derrière ce contre, c’est Karl-Anthony Towns qui va mettre les Knicks à l’abri avec un superbe 3-points, et voilà comment les Knicks se sont sortis du piège canadien, après avoir gâché une avance de 20 points.

« C’était le match d’OG ! » lâche Towns. « Cela signifiait tellement pour lui, et on voulait être certain de gagner pour lui. C’est l’un des meilleurs « two-way player » de la NBA, et on ne pouvait pas en attendre moins de sa part ».

Auteur de 24 points, 15 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 2 contres, Karl-Anthony Towns évoque bien sûr ce contre sur Barrett, sur une action où KAT lui-même a très bien défendu sur l’ancien arrière des Knicks pour permettre à OG Anunoby de gifler la balle. « On s’est juste battus ! On s’est juste battus ! » répète-t-il. « C’est aussi simple que ça. Et sur la fin, on a vraiment exécuté nos actions. »

Karl-Anthony Towns n’avait jamais gagné à Toronto !

Au-delà de sa bonne défense sur RJ Barrett et de ce 3-points décisif, Karl-Anthony Towns a été tout simplement parfait en fin de match avec des bonnes lectures de jeu pour les paniers primés de Mikal Bridges et Jalen Brunson.

De quoi laisser éclater sa joie après ce 3-points inscrit à six secondes de la fin, en hurlant des « New York, New York » tout en tirant sur son maillot.

« Nous devons gagner pour cette ville quoi qu’il arrive », rappelle Karl-Anthony Towns, en montrant le mot “New York” sur son maillot. « Je suis heureux d’avoir pu jouer et d’avoir réussi le tir qui nous a permis de remporter la victoire. Je montre ce maillot parce que nous nous donnons à fond. Nous faisons le maximum pour gagner. Je suis heureux de gagner ici. Cela faisait longtemps que je n’avais pas gagné ici ».

