Même s’il n’atteindra jamais le niveau de son papa, Gary Payton II est un défenseur réputé en NBA, et cette nuit, il s’est occupé de l’un des meilleurs attaquants de la ligue, Anthony Edwards. Il y a deux jours, la superstar des Wolves avait inscrit 11 de ses 30 points dans le dernier quart-temps. Cette nuit, il perd deux ballons, et signe un vilain 1 sur 7 dans les 12 dernières minutes. Il en était à 9 sur 12 aux tirs après trois quart-temps.

« Ant est un joueur incroyable et à la fin du troisième quart-temps, il déroulait. À ce moment-là, il suffit de mettre son meilleur défenseur sur lui » explique Steve Kerr. « On ne veut pas vraiment jouer la prise à deux parce qu’il y a d’autres gars qui réussissent des tirs… On voulait juste que Gary se colle à lui, qu’on l’aide dans les intervalles, qu’il essaie de faire des choses difficiles sans prise à deux ».

Il restait 10 minutes à jouer lorsque Anthony Edwards est revenu en jeu, et dans la foulée, Steve Kerr a remis Gary Payton II sur le parquet.

« C’est sans doute plus difficile que vendredi soir », estime l’arrière des Warriors. « Un gars comme lui, vous ne pouvez pas le laisser s’installer confortablement dès le début. J’essaie de le perturber et de le faire travailler plus tôt dans le match. J’essaie de continuer à l’épuiser, et encore l’épuiser… »

Une interception décisive

Un vrai travail de sape qui a fini par payer puisque les Warriors l’ont emporté, et c’est sur un ballon volé par Gary Payton II que Buddy Hield a assommé les Wolves. Le fils du « Glove » a donné le ton à ce dernier quart-temps puisque Golden State n’encaisse que 16 points et les Wolves n’ont inscrit que 6 tirs sur 21.

« Gary ! » répond Steve Kerr lorsqu’on lui demandé ce qui a été la clé de ce 4e quart-temps. « Mais aussi l’aide derrière lui. Draymond et JK ont aussi quelques belles actions près du cercle. L’aide de Draymond a permis à Gary de maintenir la pression sur Edwards, et il se sentait confiant de savoir que Draymond était derrière lui. Gary a juste été brillant ce soir ! »

Mêmes louanges chez Stephen Curry : « Il a juste trouvé une solution… Et puis il y a les cinq dernières minutes… Il a été bon tout le match, mais il a fait vivre un enfer à Anthony Edwards dans les cinq dernières minutes. Et c’est tout lui ».