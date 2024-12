Bogdan Bogdanovic aux côtés de Stephen Curry, Kyle Korver et Damian Lillard

Les Lakers avaient visiblement oublié que Bogdan Bogdanovic était un fort shooteur la nuit dernière, tant le Serbe a eu de l’espace pour dégainer dans la victoire finale des Hawks en prolongation.

En sortie de banc, « Bogie » a encore fait beaucoup de bien aux Hawks, aux côtés de De’Andre Hunter et Onyeka Okongwu, compilant 20 points à 7/13 dont 4/9 de loin en 29 minutes, pour le meilleur +/- (+18) de son équipe.

Fait assez remarquable : c’est le 100e match consécutif que le shooteur de 31 ans finit avec au moins un 3-pts !

Luka Doncic, le prochain ?

L’an passé, Bogdan Bogdanovic a ainsi inscrit au moins un tir primé dans chacune des 79 matchs qu’il a disputés. Il faut ainsi remonter au 13 mars 2023 pour trouver trace d’un match sans 3-points de la part de l’ancien King.

On pourrait penser qu’avec le volume actuel de shoots primés, ces séries deviennent courantes mais, en fait, il n’y a que trois autres joueurs qui, dans l’histoire, ont atteint ce total de 100 matchs consécutifs avec au moins un 3-pts : Damian Lillard (102), Kyle Korver (127) et évidemment Stephen Curry, qui l’a fait deux fois (157 et 268).

Dans les séries en cours, derrière Bogdan Bogdanovic, on retrouve Luka Doncic (87) puis Tyler Herro (54), Kevin Durant (51), Jordan Poole (48), Donovan Mitchell (46), Bradley Beal (41) et Cameron Johnson (38).

Bogdan Bogdanovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAC 78 28 44.6 39.2 84.0 0.4 2.5 2.9 3.3 2.2 0.9 1.6 0.2 11.8 2018-19 SAC 70 28 41.8 36.0 82.7 0.6 2.9 3.5 3.8 2.0 1.0 1.7 0.2 14.1 2019-20 SAC 61 29 44.0 37.2 74.1 0.4 3.0 3.4 3.4 2.2 1.0 1.7 0.2 15.1 2020-21 ATL 44 30 47.3 43.8 90.9 0.5 3.2 3.6 3.3 2.2 1.1 1.2 0.3 16.4 2021-22 ATL 63 29 43.1 36.8 84.3 0.5 3.5 4.0 3.1 2.1 1.1 1.1 0.2 15.1 2022-23 ATL 54 28 44.7 40.6 83.1 0.4 2.6 3.1 2.8 1.6 0.8 1.2 0.3 14.0 2023-24 ATL 79 30 42.8 37.4 92.1 0.7 2.8 3.4 3.1 2.3 1.2 1.4 0.3 16.9 2024-25 ATL 9 25 38.9 33.9 100.0 0.8 2.7 3.4 2.2 2.9 1.1 1.7 0.3 11.6 Total 458 29 43.7 38.3 84.6 0.5 2.9 3.4 3.3 2.1 1.0 1.4 0.3 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.