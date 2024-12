Steve Kerr très remonté contre les mauvaises décisions de Brandin Podziemski

Un troisième match de rang avec au moins 25 minutes de jeu et au-delà des dix points. À première vue, Brandin Podziemski est plutôt sur la phase ascendante chez les Warriors.

Le sophomore était pourtant dans le viseur de son entraîneur Steve Kerr mardi après la défaite en fin de match chez les Nuggets, la cinquième de rang pour Golden State. Plutôt protecteur en temps normal avec ses joueurs face aux médias, notamment Brandin Podziemski, Steve Kerr n’a cette fois pas mâché ses mots.

Au-delà de sa sortie statistique correcte (13 points à 6/11, 4 rebonds et 4 passes), l’arrière a souffert par séquences. « On menait de 12 points (10 en réalité, ndlr) en fin de second quart-temps, et sa tentative de passe lobée était franchement insensée » s’est emporté Steve Kerr. « On était à cinq contre quatre… Donne juste le ballon au joueur démarqué ! Il a eu le même genre d’action la semaine dernière contre Brooklyn, où il a tenté le lob par-dessus son épaule. Il ne peut pas être ce genre de joueur. »

Les oreilles de Brandin Podziemski ont sifflé

Sur cette action, le mauvais choix de Brandin Podziemski s’est payé cash, avec un ballon récupéré par Denver converti par Nikola Jokic resté seul dans le camp des Warriors. Un delta potentiel de quatre points qui peut passer inaperçu, alors qu’il restait encore une petite demi-heure de jeu, mais qui coûte finalement cher dans une rencontre qui s’est finalement jouée à… quatre points d’écart.

brandin Podziemski a également pêché plus tard dans la rencontre, alors que Golden State semblait avoir le match en main. Steve Kerr a fait le choix de mettre Stephen Curry sur le parquet dès le début du quatrième quart-temps, entouré de joueurs du banc pour tenter de revenir dans la partie.

Le pari a été complètement payant, de 90-85 pour les Nuggets à 94-101 pour les Warriors quatre minutes plus tard, quand Stephen Curry a laissé sa place et les clés du jeu à son jeune coéquipier.

Mais en trois minutes, Brandin Podziemski a cumulé mauvaise lecture défensive sur un écran, laissant Michael Porter Jr aller au dunk, ballon perdu sur une passe non maîtrisée, puis une faute sur une tentative de « MPJ » à 3-points consécutive à une remontée de balle a priori sans danger pour un 3+1 tout sauf nécessaire. Ce alors qu’il avait déjà offert trois lancers-francs à son vis-à-vis juste après le retour des vestiaires.

« Il n’a pas le droit de faire des fautes sur des shooteurs » a asséné Steve Kerr aux médias. « J’adore Brandin, c’est un super joueur, promis à un super avenir. Mais j’espère qu’il verra ce que je suis en train de dire parce qu’il a besoin de l’entendre. Il doit être un joueur intelligent, dur, juste dans ses prises de décision et il en est tout à fait capable. C’est sa prochaine étape. »

D’accord avec son coach

« Coach Kerr m’a demandé de faire mon travail, de savoir ce que je suis censé faire dans ces moments-là » a réagi Brandin Podziemski au sujet de ces deux fautes, alors qu’il passait devant la presse juste après son entraîneur. « Il m’a dit que si je n’étais pas capable de faire mon boulot, alors il devrait me sortir. Il m’est un peu tombé dessus et ça me va très bien, j’essaie de progresser. Il a vu qu’il pouvait me faire des reproches et que je n’allais pas répondre en laissant mes émotions l’emporter, juste retourner au jeu. »

Mis au courant de la nouvelle remontrance de Steve Kerr, cette fois en conférence de presse, Brandin Podziemski ne s’est pas caché. « Je suis d’accord avec lui. J’ai mal joué. Je pense que défensivement, je mettais trop de pression et j’en faisais trop. J’essayais trop de coller Michael Porter Jr, et faire faute sur lui deux fois, ce n’est clairement pas moi et quelque chose dont je ne suis pas fier. Je sais qu’ils ont lancé leurs séries parce que j’ai fait des fautes ou perdu des ballons. Donc je dois faire mieux. Je sais que je vais faire mieux. Cela craint seulement qu’on n’ait pas gagné. »

Habitué des allers-retours entre le cinq de départ et un rôle de remplaçant, Brandin Podziemski va devoir rebondir, quelque soit son utilisation.

Brandin Podziemski Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 GOS 74 27 45.4 38.5 63.3 1.6 4.2 5.8 3.7 1.6 0.8 1.2 0.2 9.2 2024-25 GOS 19 24 39.0 20.6 75.0 1.1 3.6 4.6 3.5 2.0 0.8 1.3 0.4 8.0 Total 93 26 44.1 34.4 66.0 1.5 4.1 5.5 3.7 1.7 0.8 1.2 0.2 9.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.