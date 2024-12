Khris Middleton reconnaît que sa rééducation prend plus de temps que prévu

Comme les Bucks ont retrouvé des couleurs, avec six victoires de suite, et qu’ils joueront leur place en quart de finale de la NBA Cup ce mardi soir contre Detroit, le dossier Khris Middleton est moins chaud. Pour autant, bien que le temps passe, il n’avance guère.

Pour rappel, le joueur a été opéré des deux chevilles durant l’intersaison. Six semaines après le début de la compétition, il n’a toujours pas joué et les nouvelles sont toujours un peu les mêmes…

« C’est toujours pareil. Je me sens bien, j’ai la sensation de progresser », confirme-t-il. « Simplement, c’est plus long que je ne le voudrais. Je veux être sur le parquet. Personne n’a plus envie de jouer que moi. Tout le monde sait ça, y compris au sein de la franchise. Il s’agit simplement d’être intelligent et de ne pas rejouer tant que je ne suis pas totalement prêt. »

Khris Middleton a franchi les étapes petit à petit et depuis la semaine passée, il fait du cinq-contre-cinq. Il aurait même reçu le feu vert depuis quelques jours maintenant, sans se considérer assez préparé pour accompagner ses coéquipiers.

« Je pense que les gens doivent comprendre que j’ai subi deux opérations aux deux chevilles. Donc ça prend un peu plus de temps », rappelle ainsi le champion 2021. « Je ne dirais pas que c’est plus dur, mais il faut s’assurer que tout est bien en place et fonctionne correctement. C’est tout. »

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 18 44.0 31.1 84.4 0.2 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.2 6.1 2013-14 MIL 82 30 44.0 41.4 86.1 0.7 3.1 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 31 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36 46.6 35.9 88.4 0.6 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.2 2018-19 MIL 77 31 44.1 37.8 83.7 0.7 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 30 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24 43.6 31.5 90.2 0.9 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 55 27 49.3 38.1 83.3 0.7 4.0 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1 Total 739 31 46.0 38.8 87.9 0.6 4.2 4.8 4.0 2.5 1.2 2.1 0.2 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.