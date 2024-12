Les jeunes Rockets font renaître l’esprit de « Clutch City »

Huit victoires pour cinq défaites. C’est le bilan cette saison des Rockets dans les matches serrés, et la dernière en date est face au Thunder, leader de la conférence Ouest. C’est-à-dire les rencontres dont l’écart est de moins de cinq points dans les cinq dernières minutes. C’est l’équipe qui en a joué le plus à l’Ouest, et qui en a gagné le plus. En clair, les Rockets sont « clutch », et les joueurs d’Ime Udoka font revivre l’esprit de « Clutch City » du début des années 90. La saison passée, ils affichaient un bilan négatif dans ces rencontres serrées : 17 victoires et 23 défaites.

« C’est un signe de maturité et de maîtrise de soi », estime Fred VanVleet, auteur de 38 points dont un 3-points décisif à la limite des 24 secondes. « Gagner ces matchs serrés, c’est bien mieux que de les perdre, ce qui nous est arrivé un bon nombre de fois l’année dernière. On y voit donc une certaine progression à ce niveau, et si nous avons la moindre ambition d’atteindre les playoffs, presque chaque match se jouera sur quelques possessions. C’est donc un bon signe pour nous d’acquérir cette expérience dès maintenant et de réussir à conclure. »

SGA limité à 2 points dans le dernier quart-temps

On a souvent vanté les qualités offensives des Rockets, mais cette année, ça défend dur, et cette nuit, Dillon Brooks et ses partenaires ont limité le Thunder à 20 points dans le dernier quart-temps, avec une adresse aux tirs de seulement 30%. Symbole de cette efficacité défensive, Shai Gilgeous-Alexander n’inscrit que deux points dans le 4e quart-temps, alors qu’il en était à 30 après trois quart-temps.

« Avec la défense comme priorité, c’est ce qui te permet de rester dans le match à tout moment », rappelle Dillon Brooks. « Nous avons les joueurs pour ça, avec Twin (Amen Thompson), Tari (Eason), Jabari (Smith Jr.), moi-même, Jalen (Green). Nous avons la taille, les qualités pour bien défendre, et nous avons la volonté, la passion pour cela. Cela part d’Ime (Udoka, l’entraîneur des Rockets). On est tous des chiens et on se donne à fond. »

Aux côtés de Fred VanVleet, Alperen Sengun est à une passe du triple-double, Jabari Smith Jr. signe un beau double-double, et ça compense la petite partie de Jalen Green. Les Rockets forment un vrai collectif, et ça permet de se retrouver, ce lundi, à une victoire de la première place à l’Ouest !

Le talent ne suffit pas, il faut être soudés

« D’abord la défense, puis jouer ensemble, partager le ballon… Toutes les choses sur lesquelles nous avons essayé de poser les fondations l’année dernière commencent à se concrétiser un peu plus cette année », poursuit Fred VanVleet. « Nous avons du talent, mais… l’équipe la plus soudée, unie, dure et qui joue avec intensité gagnera la plupart des soirs en NBA, et je pense que nous avons réussi à enchaîner quelques-uns de ces matchs. »

Même satisfaction chez Ime Udoka, très fier du sang froid de ces joueurs, et c’est prometteur pour la suite.

« Je l’ai dit après les deux matchs de suite en prolongation : on aurait peut-être perdu ces matchs l’année dernière. Nous avons montré une certaine progression. Cette année, il y a déjà eu beaucoup de matchs serrés. Nous nous sommes habitués à cela. Cela ne nous surprend plus. Évidemment, le fait de s’être déjà retrouvé dans ce genre de situation est utile. Nous savions que nous pouvions jouer beaucoup mieux en entrant dans le quatrième quart-temps. Nous sentions que nous pouvions faire ce que nous avons fait dans ce quart-temps : défendre et on n’a concédé que 20 points. Avoir déjà vécu ce genre de situation ne peut que nous aider pour l’avenir. »