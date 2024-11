Kyrie Irving recrute Caris LeVert chez Anta

En juillet 2023, après avoir été viré par Nike, Kyrie Irving s’engageait pour cinq ans chez Anta, devenant carrément directeur de la création de l’équipementier chinois. Quelques mois plus tard, il dévoilait ensuite sa première chaussure signature, la Kai 1, et le voilà qui recrute maintenant son premier joueur NBA, Caris LeVert.

On utilise « premier joueur NBA », car le meneur des Mavericks avait déjà signé son père Drederick en juin dernier. Mais il s’agit cette fois-ci d’une prise plus importante avec l’arrière des Cavaliers.

« C’était une négociation facile car il s’agit de l’un de mes meilleurs amis » a confié Kyrie Irving chez Andscape. « Le voir rejoindre notre famille me permet d’avoir une idée de comment nous pouvons créer, collaborer ensemble. Pour moi, il n’est pas seulement question de chercher à recruter les meilleurs joueurs encore et encore, mais il s’agit plutôt d’attirer ma famille et des personnes que je sais sincères avec moi. Je veux perpétuer l’héritage de la marque et continuer de faire partie de quelque chose de spécial. »

Coéquipier de Caris LeVert chez les Nets entre 2019 et 2021, « Uncle Drew » considère donc que son ami saura l’aider à développer la marque Anta aux États-Unis.

« C’est une entreprise qui en est à ses débuts en Amérique, alors que ce n’est pas le cas en Chine » a ainsi détaillé Kyrie Irving. « Ici, nous essayons de rivaliser avec certains géants du secteur, l’une des choses les plus difficiles à faire. Donc il faut pouvoir compter sur des personnes rigoureuses, fortes moralement, dotées d’une grande intégrité, qui possèdent de belles familles, qui aiment aussi ce qu’elles font. »

Caris LeVert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BRK 57 22 45.0 32.1 72.0 0.4 2.9 3.3 1.9 1.6 0.9 1.0 0.1 8.2 2017-18 BRK 71 26 43.5 34.7 71.1 0.7 2.9 3.7 4.2 2.2 1.2 2.2 0.3 12.1 2018-19 BRK 40 27 42.9 31.2 69.1 0.9 2.9 3.8 3.9 1.9 1.1 1.7 0.3 13.7 2019-20 BRK 45 30 42.5 36.4 71.1 1.1 3.1 4.2 4.4 1.8 1.2 2.6 0.2 18.7 2020-21 * All Teams 47 32 44.1 32.6 81.1 0.7 3.9 4.6 5.2 2.2 1.4 2.2 0.6 20.2 2020-21 * IND 35 33 44.3 31.8 82.2 0.7 4.0 4.6 4.9 2.4 1.5 2.2 0.7 20.7 2020-21 * BRK 12 28 43.5 34.9 76.5 0.8 3.5 4.3 6.0 1.7 1.1 2.2 0.5 18.5 2021-22 * All Teams 58 31 44.4 32.0 75.6 0.7 2.9 3.7 4.3 2.3 0.9 1.9 0.4 17.0 2021-22 * IND 39 31 44.7 32.3 76.0 0.8 3.1 3.8 4.4 2.3 0.9 1.9 0.5 18.7 2021-22 * CLE 19 30 43.5 31.3 74.5 0.7 2.7 3.4 3.9 2.1 0.8 1.7 0.3 13.6 2022-23 CLE 74 30 43.1 39.2 72.2 0.7 3.1 3.8 3.9 2.3 1.0 1.6 0.3 12.1 2023-24 CLE 68 29 42.1 32.5 76.6 0.6 3.5 4.1 5.1 1.8 1.1 1.7 0.5 14.0 2024-25 CLE 13 24 53.4 45.8 75.0 0.7 2.2 2.9 4.5 1.4 1.0 1.1 0.5 11.8 Total 473 28 43.6 34.4 74.0 0.7 3.1 3.8 4.1 2.0 1.1 1.8 0.4 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.