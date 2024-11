Brandin Podziemski oublie parfois qu’il n’est que « sophomore »

À chaque fois que Stephen Curry est sur la touche cette saison, il récupère mécaniquement une place dans le cinq majeur. La nuit passée face au Thunder, Brandin Podziemski a ainsi bénéficié de sa 4e titularisation de l’année.

Le genre de rencontre pour se relancer après des semaines à manquer d’adresse et de productivité en sortie de banc. Avec 7.5 points de moyenne jusqu’ici, à seulement 37% de réussite aux tirs dont 20% de loin, il connaît une deuxième saison en retrait. Alors même qu’il s’imaginait monter en puissance avec le départ de Klay Thompson.

Maladroit mais complet

« Lentement mais sûrement. Je sais que je vais marquer et mieux shooter. Je me concentre sur le fait d’être joyeux, compétitif, d’échanger avec mes coéquipiers, s’attacher à ça plutôt qu’aux minutes, aux tirs, à ce genre de choses. J’ai donc changé d’état d’esprit », décrit le joueur de 21 ans.

Son match face à Oklahoma City ne lui a sans doute pas apporté toutes les réponses. En 30 minutes, il a apporté 12 points à 4/10 aux tirs. Mais l’arrière a rappelé qu’il pouvait faire beaucoup de choses sur le parquet (8 rebonds et 5 passes décisives).

« Ma plus grande difficulté est d’en vouloir toujours plus et d’en faire toujours plus. Parfois, je dois me rappeler que je n’en suis qu’à ma deuxième année et que beaucoup de gens autour de moi font ce métier depuis 10 ou 15 ans. Je sais que j’ai encore beaucoup de progrès à faire. Mais en tant que jeune homme confiant et désireux de réussir, vous avez tendance à vouloir plus que ce dont vous êtes capable », développe-t-il.

Élu dans le meilleur cinq rookie l’an dernier, il n’a pour le moment pas vraiment « profité » de la blessure longue durée de De’Anthony Melton, l’un des concurrents à son poste, pour monter en puissance.

Un psychologue pour l’aider

« C’est difficile de faire une bonne saison rookie, puis d’en faire une deuxième aussi bonne, voire meilleure », notait récemment Draymond Green selon qui son coéquipier « s’est mis tellement de pression sur les épaules pour être le joueur qu’il veut être. Et ce n’est pas nécessaire. »

Contrairement à la saison dernière où cette dimension avait peu d’impact, le fait de sortir du banc ou d’être titulaire semble être un facteur majeur sur ses performances cette saison : seulement 5,5 points comme remplaçant, contre 14 points comme titulaire. Dans les deux cas, ses soucis d’adresse persistent.

« J’ai un peu laissé le côté mental prendre le dessus. Quand j’avais du mal sur les cinq ou dix premiers matches, je pensais que c’était plus physique. Comme si je ne m’investissais pas assez. Mais tout le monde ici sait que je suis l’un des travailleurs les plus acharnés, si ce n’est le plus acharné, et que je m’investis beaucoup ».

Alors il s’est tourné vers autre chose : « Docteur (Graig Chow, qui intervient sur l’aspect mental) a aidé beaucoup de gens ici. Et cela ne fait pas de mal d’essayer de lui demander. Il m’a donc aidé en me donnant beaucoup de conseils qui m’ont aidé à être moi-même. » Pour mieux se retrouver sur le terrain ?

Brandin Podziemski Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 GOS 74 27 45.4 38.5 63.3 1.6 4.2 5.8 3.7 1.6 0.8 1.2 0.2 9.2 2024-25 GOS 17 24 37.0 19.7 71.4 1.1 3.4 4.5 3.5 1.9 0.7 1.2 0.4 7.5 Total 91 26 43.9 34.6 65.0 1.5 4.0 5.5 3.6 1.7 0.8 1.2 0.2 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.