Le panier de la gagne de Jayson Tatum n’aurait pas dû être accordé…

À la question : « Le panier de la gagne de Jayson Tatum contre Toronto aurait-il dû être accepté ? », la NBA y répond par… la négative.

Dans son traditionnel « Last Two-Minute Report », la commission de la ligue a en effet reconnu qu’une erreur d’arbitrage avait été commise sur le « buzzer beater » de la victoire du joueur des Celtics. Juste avant de planter son tir victorieux devant Ochai Agbaji, celui-ci s’est ainsi rendu coupable d’un marcher, qui aurait dû rendre le ballon aux Raptors à 3.4 secondes de la fin de cette prolongation.

Deux erreurs d’arbitrage en sept secondes…

À l’arrivée, il n’en a rien été et Jayson Tatum a donc pu offrir la victoire à Boston. Néanmoins, la NBA admet dans son rapport que, juste avant cette action décisive, Davion Mitchell a commis une faute sur Jaylen Brown qui n’a pas été sifflée et qui aurait dû l’envoyer sur la ligne des lancers à 123 partout et avec 7 secondes à jouer au chrono.

Après la rencontre, Jayson Tatum avait d’ailleurs fait remarquer cette faute non sifflée sur son coéquipier. « On avait quelques options sur la dernière possession, et JB s’est retrouvé au sol, et je pensais qu’ils allaient siffler faute. Il fallait que je fasse quelque chose. » Une erreur partout, balle au centre ?

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 BOS 13 36 46.7 37.8 81.0 0.5 7.2 7.6 5.6 2.6 1.5 2.9 0.6 30.2 Total 526 34 46.1 37.5 84.3 0.9 6.3 7.2 3.6 2.1 1.1 2.3 0.7 23.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.