Un buzzer-beater de Jayson Tatum sauve Boston face aux Raptors !

Voilà un scénario qu’on n’attendait pas dans ce choc des extrêmes de la conférence Est alors que les Raptors, bons derniers, se rendaient sur le parquet du champion en titre (privé de Jrue Holiday) au deuxième soir d’un « back-to-back ». Mais c’est ce qui fait la beauté du basket, les Raptors ayant fait trembler les Celtics jusqu’au bout !

Boston a rapidement passé un 12-0 pour prendre les commandes avec des 3-points de Derrick White et Al Horford pour annoncer la couleur. Toronto ne s’est pas écrasé pour autant, s’en remettant à l’agressivité de RJ Barrett et Chris Boucher pour faire le spectacle (28-26).

La situation a commencé à prendre une tournure inattendue peu avant la pause, lorsque les Raptors sont passés devant au score. Jakob Poeltl avait maintenu les siens dans le coup jusqu’à ce 11-2 alimenté par un 3-points et un lay-up autoritaire de Davion Mitchell, sur un service de RJ Barrett (46-47). Encore une fois, les 3-points de Jayson Tatum et Al Horford ont sauvé les apparences à la pause (56-54), mais Toronto n’a pas tardé à revenir à la charge.

Jakob Poeltl a maintenu la pression en enchaînant quatre paniers de suite, et le alley-oop entre RJ Barrett et Bruno Fernando a alors placé les Raptors à +7 (65-72) ! On a alors cru au réveil des locaux lorsque Payton Pritchard et Sam Hauser ont enchaîné deux paniers à 3-points chacun pour faire repasser Boston à +6 (82-76). Mais les Canadiens étaient loin d’avoir dit leur dernier mot. Le trio Barrett-Boucher-Poeltl a maintenu la pression jusqu’aux deux paniers à 3-points de Chris Boucher (99-102). À l’approche du « money-time », Toronto était toujours en vie !

RJ Barrett de loin et Davion Mitchell sur un 2+1 ont permis aux Raptors de résister au coup de chaud d’Al Horford (109-110). La dernière séquence aurait pu tourner en faveur des Celtics, lorsque Jayson Tatum a forcé la perte de balle de Jakob Poeltl pour se retrouver avec le ballon du match, et un tir ouvert face au cercle après la chute d’Ochai Agbaji qui s’est terminé en airball (114-114) !

En prolongation, Jaylen Brown a tenu les siens à bout de bras en scorant par deux fois à 3-points, et un contre sur un RJ Barrett inarrêtable, avec l’aide de Neemias Queta, à 123-123. Cette fois, Jayson Tatum a pu se rattraper sur la dernière possession face à Ochai Agbaji, prenant ses responsabilités en scorant au buzzer pour offrir la victoire aux siens sur le fil, 126-123.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les regrets pour les Raptors. Les planètes semblaient alignées pour que Toronto parvienne à créer la surprise, entre le premier triple-double en NBA de RJ Barrett (25 points, 10 rebonds, 15 passes décisives), le record en carrière de Jakob Poeltl (35 points). Il s’en est finalement fallu d’un cheveu. Au-delà du « buzzer beater » de Jayson Tatum, les Raptors pourront regretter cette dernière possession dans le dernier quart-temps, lorsque Jakob Poeltl n’a pas su prendre le meilleur sur JT dans la peinture, finissant par perdre le ballon. Mais que dire des cinq lancer-francs ratés dans le « money-time » du quatrième quart-temps ?? RJ Barrett en a manqué quatre, Jakob Poeltl un. De quoi rager un peu plus en se disant qu’un seul de ces cinq ratés aurait pu suffire…

– Le coup de chaud d’Al Horford. Le vétéran des Celtics a encore été précieux, en particulier dans la fin du quatrième quart-temps, lorsque Boston cherchait désespérément des relais au scoring. Al Horford a bien failli être le grand héros de la soirée en allant chercher un 2+1, puis en claquant deux paniers à 3-points sur des ballons bien ressortis par JT. « Big Al » n’a finalement pas été le héros du match mais sa contribution à ce moment-là du match a pesé très lourd dans la balance.

– Jayson Tatum sauvé par le gong. C’est peu dire que JT n’avait pas spécialement brillé jusque-là. Surtout, l’image de son airball à l’issue du quatrième quart-temps sur un tir à mi-distance grand ouvert, face au cercle, suite à la chute d’Ochai Agbaji, aurait pu le hanter toute la nuit. En difficulté au tir, l’ailier s’est rattrapé en distribuant de bons ballons, comme ses deux passes décisives pour Al Horford. Mais surtout, il s’est fait pardonner à la dernière seconde de la prolongation en scorant ce 3-points qui a flirté avec le plafond du TD Garden avant de tomber dans le cercle pour déclencher l’hystérie de toute la salle. De quoi totalement sauver son match.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.