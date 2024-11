Un « No homo » à 100 000 dollars pour LaMelo Ball

À l’image de Cam Thomas il y a un an et demi, LaMelo Ball a reçu une amende de la NBA pour avoir prononcé un « No homo » en interview d’après-match. Ça s’est passé hier soir, juste après la victoire des Hornets contre les Bucks qu’il a lui-même arraché aux lancers-francs, après une faute imaginaire de Giannis Antetokounmpo.

D’ailleurs, c’est en évoquant cette ultime séquence défensive sur le « Greek Freak » a lancé son : « We loaded up… No homo », qui pourrait être traduit en Français par : « Nous l’avons chargé/rempli… Sans être homo ».

Des propos que la NBA a finalement jugé « offensants et désobligeants » et qui entraînent cette amende de 100 000 dollars. La sanction maximale, qui est accessoirement bien plus élevée que celle de Cam Thomas, qui avait écopé de « seulement » 40 000 dollars d’amende en février 2023. Peut-être parce qu’il s’était excusé dans la foulée.

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 29 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7 2021-22 CHA 75 32 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35 41.1 37.6 83.6 1.2 5.2 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 2024-25 CHA 11 34 44.7 37.5 84.9 1.0 4.0 5.0 6.3 4.0 1.4 4.5 0.3 29.9 Total 195 32 42.8 37.4 83.6 1.3 4.9 6.2 7.3 3.1 1.5 3.3 0.3 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.