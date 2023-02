La NBA n’a pas du tout apprécié la remarque de Cam Thomas

« No homo« . Deux petits mots qui coûtent cher pour Cam Thomas puisque la NBA l’a puni d’une amende de 40 000 dollars pour « pour avoir employé des propos désobligeants et dénigrants ». L’arrière des Nets s’était de suite excusé, mais il a fait polémique avec sa réponse aux propos de Spencer Dinwiddie.

Interrogé sur le talent des recrues des Nets, le meneur avait fait un trait d’humour : « Nous ne sommes pas la meilleure offre, mais nous sommes les plus beaux. Et les Nets avaient besoin d’un coup de main dans ce domaine ».

Après la victoire face aux Bulls, Cam Thomas était justement à côté de Spencer Dinwiddie pour l’interview d’après-match, et il a été questionné sur cette remarque : « J’ai entendu ça… et je me suis dit que c’était juste de la parlotte. On avait déjà des beaux mecs, sans être homo ».

Comme l’avait supposé en direct notre confrère de TNT, Jared Greenberg, la NBA n’a pas apprécié.