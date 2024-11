Des nouvelles de Kristaps Porzingis

Kristaps Porzingis a enchaîné les pépins physiques la saison dernière, entre sa blessure au mollet et sa déchirure du rétinaculum médial de la jambe gauche qui a nécessité une opération en juin. Depuis la reprise, son absence n’est pas passée inaperçue mais presque, tant les Celtics ont enchaîné les victoires sur le début de saison.

Boston a toutefois un peu plus de mal ces dix derniers jours, avec notamment deux revers face à Golden State et Atlanta, un succès à l’arrachée en prolongation face à Brooklyn, et un nouveau match très difficile cette nuit face à Toronto, dernier de la classe à l’Est, qui a repoussé le champion en titre dans ses retranchements jusqu’à la dernière seconde de la prolongation (126-123).

Le sujet du retour de Kristaps Porzingis est donc revenu sur la table, d’autant que le joueur se montre de plus en plus à l’aise au fil de ses apparitions lors des échauffements d’avant-match.

« Il s’en rapproche », a confirmé Joe Mazzulla à propos du retour prochain de KP. « Il a pu faire quelques exercices sur le terrain, quelques situations de lecture de jeu, de 5 contre 1 contre les coachs, donc il s’en rapproche ».

Jrue Holiday l’attend avec impatience

Également absent face aux Raptors, Jrue Holiday a rappelé l’importance du Letton des deux côtés du terrain pour les Celtics. En plus de faire un peu souffler le tandem Horford-Kornet, son retour devrait faciliter la tâche de tout le reste de l’équipe.

« J’ai hâte qu’il revienne », a glissé le meneur. « Même en faisant de petits exercices avec lui, on voit qu’il rend le jeu tellement plus facile grâce à sa taille et à sa capacité à protéger le cercle. Et puis évidemment, offensivement, il facilite tellement la vie de tout le monde, en créant des espaces sur les lignes de drive ou ses tirs à 3 points, où le fait qu’on ne puisse pas switcher sur lui, ou sa façon d’en tirer profit quand ça arrive. Donc j’ai vraiment hâte qu’il revienne ».

Son apport aurait notamment été précieux sur un profil comme Jakob Poeltl cette nuit, puisque l’Autrichien s’est offert un record en carrière à 35 points presque sans forcer. En attendant son retour, Joe Mazzulla l’implique depuis le banc, dans un rôle d’assistant de luxe.

« Je pense que c’est important, surtout pour un gars qui ne joue pas, d’être aussi impliqué qu’il l’est. C’est plus facile, comme ça quand il commencera à revenir, on pourra le relancer directement. Parce qu’il a été là tout ce temps », a ajouté le coach des Celtics.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.9 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.3 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.4 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.7 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.7 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.7 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 2023-24 BOS 57 30 51.6 37.5 85.8 1.7 5.5 7.2 2.0 2.7 0.7 1.6 2.0 20.1 Total 459 31 45.9 36.1 83.1 1.7 6.1 7.9 1.8 3.0 0.7 1.7 1.8 19.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.