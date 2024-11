Erik Spoelstra va devoir sortir de l’ascenseur émotionnel des derniers jours

En deux jours, Erik Spoelstra est passé du rêve au cauchemar. Du côté de Minnesota, il a réussi à repartir avec une victoire sur un système bien pensé, qui a piégé les Wolves, dans les dernières secondes. Ce succès venait alors briser une série de trois revers d’affilée.

Puis, 48 heures après, en fin de match à Detroit, il a commis cette incroyable bourde en prenant un temps-mort qu’il n’avait pas en stock… « Une grave erreur mentale » qui n’a « aucune excuse », a-t-il décrit, expliquant avoir été « emporté » par ses émotions.

Le coach de Miami et son équipe sont donc passés du rire aux larmes. Maintenant, il faut redescendre, se calmer pour reprendre le cours de la saison, ce vendredi soir à Indiana.

« Il faut en passer par là. La ligue est ainsi faite : on essaie constamment de tirer des leçons de ce qui se passe, de voir comment s’améliorer », confesse l’entraîneur du Heat. « On devient meilleur avec toutes ces expériences. Aussi difficile que cela puisse être de perdre des matches comme ça, il faut l’accepter. »

C’est même le charme de la longue saison régulière. Il y a des hauts et des bas, mais chacun ne dure jamais vraiment longtemps puisque le prochain match est toujours très proche. Les émotions sont renouvelées sans cesse.

« Notre profession est incroyable et c’est ce que j’aime le plus », continue Erik Spoelstra. « Même si je me sentais très mal après ce match, c’est ce qui vous rend vivant dans cette ligue. Quand il y a de la compétition, il y a des conséquences. Si les conséquences n’existaient pas, alors il n’y aurait pas d’exaltation lors des grandes victoires. On a vécu deux matches avec des émotions totalement différentes et on va s’améliorer grâce à ça. »