La NBA négocie avec TNT pour s’éviter un long et coûteux procès

La NBA et la maison mère de TNT Sports, Warner Bros. Discovery (WBD), seraient actuellement en pourparlers pour trouver une issue à leur différend juridique. Cet été, WBD a déposé une plainte après que la NBA a signé de nouveaux contrats de diffusion des droits TV pour 76 milliards avec ESPN, NBC et Amazon. Selon Warner Bros. Discovery, l’entreprise avait le droit de s’aligner sur l’offre conclue avec Amazon, un droit que la NBA aurait ignoré.

D’après une source proche du dossier, citée par Front Office Sports, les deux parties semblent vouloir éviter une bataille juridique prolongée. « Je sais qu’ils veulent tous les deux résoudre ce problème », affirme-t-elle. Une autre source ajoute : « Cela doit être fait rapidement, ils ne veulent pas laisser traîner cette affaire. »

L’émission « Inside The NBA » maintenue ?

Dans le cadre des négociations, il est évoqué la possibilité qu’un quatrième lot de droits de diffusion soit accordé à TNT. Ce lot pourrait permettre à l’émission phare Inside the NBA, diffusée sur TNT, de continuer avec Charles Barkley, Shaquille O’Neal, Ernie Johnson et Kenny Smith en plateau. La perspective d’un procès long et coûteux, et potentiellement embarrassant pour les deux parties, pousse chacune à envisager un compromis.

Pour sa défense, la NBA soutient que la tentative de TNT Sports de s’aligner sur l’offre d’Amazon était en fait une contre-offre, et non une simple correspondance de l’offre.

Pour rappel, Amazon a accepté de payer environ 1,8 milliard de dollars par an pour le troisième lot des droits de diffusion de la NBA. Disney (ESPN/ABC) versera de son côté 2,6 milliards de dollars par an pour le premier lot) et NBC est revenu dans la partie pour un montant de 2,45 milliards de dollars par an pour le deuxième lot.

Les deux parties ont prévu de se retrouver en audience les 22 novembre et 17 décembre prochains. On saura alors s’il est possible de trouver un compromis et ainsi éviter des mois (années ?) de bataille judiciaire.