Les Warriors perdent encore De’Anthony Melton

La réputation de joueur fragile de De’Anthony Melton continue de le suivre, puisqu’il rejoint une nouvelle fois l’infirmerie, en raison d’une entorse du ligament croisé antérieur du genou gauche, annoncent les Warriors.

Une mauvaise nouvelle pour Steve Kerr, qui venait tout juste de trouver son cinq de départ en titularisant l’arrière au côté de Stephen Curry, mais qui le perd maintenant pour une durée indéterminée.

Un très bon « two-way player »

Arrivé cet été en provenance de Philadelphie, De’Anthony Melton affichait 10.3 points, 3.3 rebonds, 2.8 passes et 1.2 interception de moyenne sur la saison (à 37% à 3-points), et il avait déjà conquis Steve Kerr. « C’est un joueur capable de briller des deux côtés du terrain et j’adore sa capacité à connecter plusieurs systèmes, car je pense que c’est ce qu’il apporte » avait décrit le coach de Golden State.

À peine revenu d’une blessure au dos, le voilà donc de nouveau sur la touche et ce sont Brandin Podziemski ou Gary Payton II qui se disputeront la dernière place de titulaire de Golden State. À moins que Moses Moody ou Jonathan Kuminga ne se mêlent à cette bataille… puisque Steve Kerr avait essayé de décaler Andrew Wiggins au poste 2.

De'Anthony Melton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 50 20 39.1 30.5 75.0 0.5 2.2 2.7 3.2 2.3 1.4 1.5 0.5 5.0 2019-20 MEM 60 20 40.1 28.6 76.9 0.7 3.0 3.7 2.9 1.8 1.3 1.4 0.3 7.6 2020-21 MEM 52 20 43.8 41.2 80.4 0.6 2.5 3.1 2.5 1.6 1.2 1.3 0.6 9.1 2021-22 MEM 73 23 40.4 37.4 75.0 0.9 3.6 4.5 2.7 1.8 1.4 1.5 0.5 10.8 2022-23 PHL 77 28 42.5 39.0 79.3 0.9 3.2 4.1 2.6 2.5 1.6 1.3 0.5 10.1 2023-24 PHL 38 27 38.6 36.0 83.5 0.7 3.0 3.7 3.0 2.2 1.6 1.0 0.4 11.1 2024-25 GOS 6 20 40.7 37.1 62.5 1.0 2.3 3.3 2.8 3.0 1.2 1.7 0.3 10.3 Total 356 23 41.0 36.9 77.9 0.7 3.0 3.7 2.8 2.0 1.4 1.4 0.5 9.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.