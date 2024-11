Ty Jerome, facteur X récidiviste

Lundi soir, les Cavaliers ont décroché leur 12e victoire à l’arraché, sur le parquet de Chicago (119-113), grâce au talent de Donovan Mitchell et à une meilleure gestion du money time. Mais le secret de ce succès tient peut-être tout autant au troisième quart-temps et à la gestion d’un gros temps faible côté Cleveland.

Contre les Bulls, ce sont les remplaçants, menés notamment par Ty Jerome, qui ont recollé au score, puis remis leur formation aux commandes du match. Et c’est tout sauf un scénario isolé pour Ty Jerome cette saison.

Le meneur remplaçant a été le facteur X des siens, alors que les Cavs sont revenus à hauteur grâce à un improbable cinq Ty Jerome – Sam Merrill – Caris LeVert – Georges Niang – Dean Wade. Menés 85-76 à un peu plus de quatre minutes de la fin du troisième acte, les visiteurs menaient 89-95 quatre minutes plus tard, dans un 19-4 conclu par deux paniers de Ty Jerome. « C’est génial que l’on trouve des façons différentes de gagner, et le plus important, c’est qu’on reste soudés quand les choses ne se passent pas comme prévu » a-t-il réagi après le match. « On a encore beaucoup de choses à améliorer, mais c’est vraiment super d’apprendre dans la victoire. »

Entre « quarterback cérébral » et « micro-ondes »

Avec 12 points, 6 passes décisives, 4 rebonds, 3 interceptions en 21 minutes, le meneur a signé une nouvelle prestation de choix. Il termine surtout avec un +/- de +21 révélateur, le meilleur des Cavaliers.

« Cela marche bien pour nous parce que tout le monde s’apprécie réellement, tout le monde laisse son ego de côté, on ne se préoccupe pas de qui a marqué combien de points, les stats des uns des autres » explique l’intéressé pour résumer son rôle et l’apport du banc de Cleveland. « Quand Darius (Garland) a manqué quelques tirs ce soir, le message qu’on lui a donné, c’est que ce sont des tirs qu’il met toute la saison, il aura toujours notre confiance. C’est notre travail de le remettre en selle, et il a achevé le match par un lay-up, à faire ce qu’il sait faire de mieux. On reste ensemble et on prend du plaisir à le faire. »

Il faut dire qu’avec un groupe quasi inchangé par rapport à la saison dernière, les Cavaliers n’ont eu aucun mal à retrouver des automatismes. Dans cet équilibre déjà en place, Ty Jerome fait office de valeur ajoutée, lui qui n’avait pu jouer que deux matchs en 2023/24 avant qu’une sérieuse blessure à la cheville ne le cloue à l’infirmerie tout le reste de l’année. Il s’est ainsi imposé comme « le quarterback cérébral » de la rotation comme le surnomme Kenny Atkinson, qui l’avait déjà côtoyé chez les Warriors. « Son intelligence basket crève le plafond et il nous permet d’aider ce deuxième cinq, en particulier quand on mélange les rotations et que l’on a besoin de quelqu’un. »

Complet, Ty Jerome remplit à merveille jusque-là ce rôle, en fonction des besoins et des adversaires. Le match contre les Warriors vendredi dernier tourne au tout à l’offensive ? Ty Jerome en rajoute une couche avec 20 points à 7/8 en 21 minutes. Le lendemain, les Cavaliers toussotent en back-to-back face aux Nets ? Ty Jerome amène une grosse intensité en sortie de banc, et des deux côtés du terrain avec deux paniers précieux dans le quatrième quart, 5 passes décisives et deux interceptions.

Le remplaçant idéal ?

« On a un effectif très dense et parfois nos stars vont avoir un gros temps de jeu et être fatiguées, c’est notre boulot de sortir du banc et d’apporter de l’énergie » insiste Ty Jerome. « Coach Atkinson montre de la confiance du 1er au 15e gars de l’effectif. C’est ça que doit être une grande équipe, vous avez besoin de cette profondeur. »

TY JEROME IN THE FOURTH QUARTER, LADIES AND GENTLEMEN. #LetEmKnow pic.twitter.com/6xTud1P3JD — Cleveland Cavaliers (@cavs) November 10, 2024

Pour Tristan Thompson, Ty Jerome est « le micro-ondes », raconte le site Cleveland.com, par sa capacité à peser immédiatement dès son entrée en jeu. Il vaut aussi pour la température de son poignet depuis le début de la saison. Le joueur de 27 ans tourne à 60.8% au tir, dont 54.2% de loin !

L’ancien de Virginia est notamment en train de se construire un tir signature par la qualité de son floater, lui qui en a converti 10 en 13 tentatives cette saison (seul Pascal Siakam est plus adroit avec un tel volume).

Lui pourtant insiste sur sa volonté d’apporter de l’intensité en défense. « Je pense que l’on peut dire qu’il n’est pas connu comme un gros défenseur, mais il a ses combines » s’amusait Donovan Mitchell après le match contre Brooklyn. Ty Jerome remplit les critères du remplaçant idéal (10.2 points, 3.5 passes, 1.5 interception en 16.5 minutes de moyenne) : fiable, régulier, décisif dans l’ombre. « J’essaie simplement de prendre ce que le cours du jeu et les défenses adverses m’offrent. Si ce sont des tirs, génial. Si c’est de pouvoir trouver un coéquipier démarqué, génial. S’il faut trouver un coéquipier qui a la main chaude, génial. »

De quoi en faire un possible candidat au titre de sixième homme de l’année si les Cavaliers poursuivent sur leur lancée fantastique. Et dans tous les cas un maillon essentiel au bilan immaculé de 12-0 de Cleveland.