Un nouveau coloris pour la GT Cut 3

Aux côtés de la « Run » et « Jump », la ligne Nike « GT Cut » a été celle qui a rencontré le plus de succès au grand public. Comme son nom l’indique, Nike avait mis la collection en avant pour son côté dynamique favorisant les profils les plus percutants.

Après le succès de la GT Cut 2, la marque à la virgule a concocté une troisième version en mettant à l’honneur sa mousse Zoom X, une petite révolution pour la gamme « basket » qui offre un rendu assez exceptionnel, entre confort et réactivité.

Un nouveau coloris « Swoosh Fly » vient d’arriver en France pour compléter une belle collection. Celui-ci se présente avec un bleu proche du « UNC » pour recouvrir la tige seulement contrastée par un « Swoosh » en blanc aux contours orange, l’ensemble reposant également sur une semelle en blanc et bleu.

La Nike GT Cut 3 « Swhoosh Fly » est disponible sur Basket4ballers au prix de 200 euros.