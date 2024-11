La NBA va prendre un nouveau virage avec ses académies

Depuis plusieurs années, la NBA a implanté des académies à divers endroits du globe pour trouver les nouveaux talents qui viendront enrichir la ligue dans le futur. Ce programme va désormais prendre un nouveau tournant, a confirmé Troy Justice, le monsieur international de la NBA, à ESPN.

Il y eut jusqu’à sept académies NBA dans le monde : trois en Chine, une au Sénégal, en Inde, ainsi qu’au Mexique et en Australie. Tout ceci va changer en juillet 2025, puisque celles installées en Australie et au Mexique, en 2017 et 2018, seront alors fermées.

Pour justifier le choix de fermer l’académie australienne (Josh Giddey et Dyson Daniels y sont passés), outre des questions financières, la NBA explique notamment qu’il était difficile de convaincre les familles de jeunes talents d’envoyer leurs enfants à l’autre bout du monde. Et que, vu la distance, la logistique et les transports pour des événements ailleurs sur la planète étaient complexes.

Une académie bientôt ouverte à Abu Dhabi ?

Tandis que la ligue ferme ces deux académies, elle a l’intention d’en ouvrir une autre ailleurs. L’accent sera mis sur des pays qui n’ont pas une grande tradition en matière de basket et qui possèdent peu de bonnes infrastructures.

« C’est une décision stratégique. On va changer de lieux et réaffecter nos ressources pour être présent là où on peut aider à offrir des opportunités à davantage de joueurs dans les pays sous-représentés », confirme Troy Justice. « Notre objectif est de développer le basket à l’échelle mondiale, d’augmenter le niveau de jeu dans le monde entier et d’aider ceux qui en ont le plus besoin. On veut que 80 pays soient représentés en NBA, pas 43 comme c’est le cas aujourd’hui. Il y a tellement de talents dans le monde, on doit seulement contribuer à leur développement. »

Pour sa nouvelle académie, la NBA pourrait donc se tourner vers l’Asie : la Chine, l’Inde, Singapour, les Philippines ou encore la Corée du sud et le Japon. Mais aussi vers le Moyen-Orient et plus précisément vers Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis.

Plusieurs matches de présaison et même de préparation de Team USA ont été organisés là-bas ces dernières années. On peut aussi ajouter que le tournoi de mi-saison de la NBA a récemment été renommée « Emirates NBA Cup ». Dès lors, installer la « Global Academy » à Abu Dhabi aurait du sens.

« On regarde tout. Il n’y a rien de concret ni de spécifique pour l’instant, mais on sait qu’il est possible de faire beaucoup plus. L’Asie et le Moyen-Orient sont des régions qui relient tout et c’est le centre de beaucoup de lieux où on a besoin d’être », conclut Troy Justice.