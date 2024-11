Le MVP de la nuit | Evan Mobley montre les muscles

Kenny Atkinson s’était donné pour mission de faire passer un cap à Evan Mobley en arrivant aux Cavaliers. Pour le moment, c’est réussi et l’intérieur a encore fait très mal cette nuit, face aux Nets.

C’est en effet lui qui a tenu le fort lors du retour de Cleveland en dernier quart-temps, Jarrett Allen étant laissé sur le banc pendant toute la période. Et Evan Mobley n’a pas fait de détails, en se montrant intimidant en défense et agressif en attaque, pour finir avec 23 points à 10/11 au tir, 16 rebonds, 4 interceptions et 1 contre !

On retiendra ainsi son « money-time », et la façon dont il a intercepté un alley-oop entre Dennis Schröder et Nic Claxton, sa connexion avec Darius Garland ensuite pour dunker et permettre aux Cavs de prendre le contrôle de la rencontre ou encore cet ultime contre sur Cameron Johnson, pour définitivement valider la victoire.

« On le voit vraiment » explique Darius Garland, en conférence de presse, sur l’agressivité déployée par son coéquipier. « Son niveau de confiance est très haut, le voir bousculer les adversaires et leur dunker dessus, c’est énorme pour nous. Mais bon, c’est un bonhomme, vous vous attendez à quoi d’autre ? »

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 34 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.8 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 31 58.0 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 2024-25 CLE 9 30 52.5 37.5 78.6 1.7 6.6 8.2 2.8 3.1 0.8 1.8 1.9 17.3 Total 207 33 54.3 27.1 68.5 2.2 6.6 8.8 2.8 2.5 0.8 1.9 1.6 15.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.