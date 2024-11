« Il y a eu des applaudissements, des huées. C’était partagé. » Paul George résume ainsi son passage à l’Intuit Dome face à son ancienne équipe et l’accueil réservé par les fans des Clippers. Auteur d’une sortie à 18 points (7/9 aux tirs) et 7 rebonds en 24 minutes, « PG » n’a pas pu empêcher la défaite des Sixers à Los Angeles.

Ce revers a paru secondaire tant l’ancien local de l’étape a été interrogé, à l’issue de la rencontre, sur son retour. Après une première réaction mesurée, l’ailier a mis les pieds dans le plat pour qualifier les huées des fans à chaque fois qu’il touchait le ballon.

« C’est… stupide. J’étais ‘free agent’, vous voyez ce que je veux dire ? Ce n’est pas comme si j’avais demandé un transfert ou que j’avais été à l’encontre de l’équipe. J’étais ‘free agent’. L’équipe m’a proposé quelque chose, j’ai fait ce qui était le mieux pour moi dans cette situation », rétorque celui qui s’est engagé pour quatre ans et 212 millions de dollars à Philadelphie.

Un match dans le match face au « Wall »

« Il y a donc eu des applaudissements que j’ai appréciés. C’est pour ces fans que j’ai joué dur. Les huées, je ne les ai pas comprises. Je ne comprends toujours pas quand je retourne à Indy, mais c’est comme ça. C’est le sport. J’ai hâte d’être ici l’année prochaine et d’entendre d’autres huées », poursuit l’ancien des Pacers.

L’origine du courroux des fans locaux ne tient sans doute pas seulement à son départ estival. Car lors de l’un de ses épisodes de podcast cet été, il avait expliqué avoir eu la sensation de rejoindre « l’équipe B » en signant à Los Angeles avec les Clippers, en référence aux Lakers. En réponse hier, certains fans du « Wall » de l’Intuit Dome lui ont répondu qu’il devrait « réfléchir avant de parler »…

« Je suis sûr qu’ils sont probablement tous abonnés (rires) ! C’est du gagnant-gagnant donc. Deux victoires contre le ‘Wall’ donc », poursuit Paul George en référence à son 2/2 aux lancers-francs.

Une bonne relation avec les dirigeants

Cela ne l’a pas empêché de dire tout le bien qu’il pensait des Clippers, évoquant sa bonne relation avec le propriétaire, Steve Ballmer, et le président, Lawrence Frank. Paul George pense d’ailleurs que « les choses ont été mal interprétées ou que l’histoire n’a pas été écrite correctement en ce qui concerne » sa relation avec eux.

« C’est en quelque sorte la raison pour laquelle la décision a été si choquante au final. Mais ils ont été formidables. C’était assez rafraîchissant d’avoir ici un tel partenariat avec eux. C’est probablement le point le plus marquant de mon séjour aux Clippers », lâchait en amont de la rencontre l’ailier, par ailleurs bluffé par la nouvelle salle de son ancienne équipe.

Après le match, Paul George a passé du temps avec ses ex-coéquipiers, dont Ivica Zubac, et embrassé ses parents, des employés des Clippers et des amis qui se trouvaient sur le terrain. « Il n’y a pas de rancune. J’ai discuté avec eux tout au long du processus. James (Harden) était informé de ce que je faisais, Kawhi (Leonard), et Russ (Westbrook) aussi », termine-t-il ainsi pour conclure ce comeback à Los Angeles.

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 34 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHL 2 28 47.8 30.0 88.9 1.5 4.5 6.0 3.0 3.5 2.0 5.0 0.5 16.5 Total 869 34 44.0 38.5 85.4 0.8 5.5 6.3 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.