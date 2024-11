Les débuts de saison se suivent et se ressemblent pour les Celtics qui ont à nouveau démarré fort, emmenés par un Jayson Tatum parti sur de grosses bases, à près de 30 points, 7 rebonds et 5 passes décisives.

Tout baigne pour le leader du champion en titre qui enchaîne les grosses performances avec sa nouvelle chaussure signature aux pieds, la Jordan Tatum 3, qui va bientôt être déclinée sous un nouveau coloris, après les versions « Zero Days Off » et « Welcome To The Garden ». Baptisé « Zen », celle-ci se présente avec une tige entre gris et blanc assortie de contours en noir. La languette, où ressort le logo JT en vert fluo, et le col apparaissent également en noir.

La date de sortie de la Jordan Tatum 3 « Zen » devrait arriver très vite puisqu’on l’annonce pour le 14 novembre sur le sol nord-américain, au prix de 125 dollars.

(Via SneakerNews)