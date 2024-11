Dalano Banton, l’homme qui ne joue que le quatrième quart-temps

Sur les cinq premiers matchs des Blazers, Dalano Banton avait eu droit à deux « DNP » et quelques minutes de « garbage time » de la part de Chauncey Billups. Portland prenant encore l’eau face au Thunder, l’ancien des Raptors et des Celtics avait ensuite joué 9 minutes dans le quatrième quart-temps, pour 11 points et 3 passes.

Les Blazers s’étaient largement inclinés (137-114) mais l’efficacité de son joker a visiblement donné des idées à Chauncey Billups. Car dans le match suivant, il a encore relancé Dalano Banton dans le quatrième quart-temps, avec son équipe à -22 (87-65) au tableau d’affichage. Résultat ? 12 points à 5/7 au tir et presque un hold-up. Car si son dernier 3-points n’avait pas fait gamelle, il aurait bel et bien été le héros de la soirée pour Portland…

0 point sur les trois premiers quart-temps, 48 dans le dernier

Ce n’était toutefois que partie remise car face à New Orleans, et alors que la rencontre était cette fois bien plus serrée, les Pelicans ne menant que d’une possession (82-79), Chauncey Billups a encore relancé Dalano Banton dans le quatrième quart-temps, après l’avoir laissé sur le banc tout le reste de la rencontre.

Et layup après layup, shoot après shoot, le Canadien inscrivait 20 points à 8/9 au tir dans la période, et surtout les Blazers s’imposaient (118-100) derrière un nouveau gros dernier quart-temps de leur étonnant remplaçant !

Tom Haberstroh s’interroge : Chauncey Billups a-t-il inventé le rôle de « finisseur », ce joueur qui ne joue que le quatrième quart-temps ? On n’ira sans doute pas jusque-là car, hormis le dernier match, Dalano Banton était uniquement lancé dans des rencontres qui semblaient perdues. Mais cela donne des stats étranges…

Bien plus qu’un « coup de fouet » défensif

Depuis le début de la saison, Dalano Banton n’a ainsi jamais joué en première mi-temps, et il a marqué la totalité de ses points dans le quatrième quart-temps, avec une efficacité folle (18/23).

Étant donné les réponses de Chauncey Billups, cela ne ressemble pas à une stratégie établie, car l’entraîneur explique qu’il voulait simplement un « coup de fouet » défensif face aux Pelicans lorsqu’il a lancé son joueur canadien, et qu’il était bien content d’obtenir bien plus que ça, avec ses 20 points dans le quatrième quart-temps.

« Il faut simplement faire confiance au processus. Je ne suis pas dans les réunions de coachs mais je sais qu’il faut rester prêt » répond ainsi Dalano Banton sur cette drôle d’utilisation. « Je suis sûr que le staff croit en mon talent, en sachant que les matchs sont tous différents … Donc que ce soit le premier ou le dernier quart-temps, c’est la même chose pour moi. J’essaie d’avoir la même mentalité, en faisant les bons choix. »