Under Armour sort un deuxième coloris de la Curry 12

Le retour sur les parquets NBA de Stephen Curry a fait l’actualité en ce début de semaine. Lundi soir, le meneur des Warriors a passé 24 points et 6 passes décisives à la défense des Wizards presque sans forcer pour assurer la victoire des siens.

Aujourd’hui, c’est au tour de la Curry 12, sa deuxième chaussure signature, de retrouver le devant de la scène. Sortie en début de saison et disponible en France depuis un mois, la paire dispose désormais d’un deuxième coloris.

Après la version « Gravity », principalement blanche, voici donc la Curry 12 « Wardell Mode » qui se présente avec une tige noire et des finitions en gris et blanc, avec un dégradé au niveau de la semelle intermédiaire où se trouve le logo Curry Brand.

Comme pour la Curry 11, la douzième chaussure signature de Stephen Curry bénéficie d’une coupe singulière, remontant suffisamment haut au niveau du talon pour protéger le tendon d’Achille puis descendant sous la malléole, et avec une tige visiblement en mesh classique, un poil moins aérée que sur les versions précédentes. On peut également lire « Greatest Shooter Ever » sur les contours de la languette. On distingue enfin un Renfort en TPU moulé en 3D au niveau du talon.

La Curry 12 « Wardell Mode » est désormais disponible sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.