Après son tir décisif, Donovan Mitchell remercie Isaac Okoro

Damian Lillard a bien failli mettre fin au début de saison parfait des Cavaliers à 9 secondes de la fin. Le problème, c’est qu’il restait encore du temps et que Donovan Mitchell lui a répondu dans la foulée !

Mais le héros du jour, interrogé sur ce tir décisif, préférait mettre en avant son coéquipier, Isaac Okoro.

« Il ne s’agit pas du shoot, il s’agit du rebond d’Isaac Okoro » a-t-il ainsi lancé en référence au rebond offensif de l’ailier remplaçant, une minute avant son shoot. « On n’a pas cette possession sans lui, alors qu’il s’est jeté au sol, a appelé un temps-mort. C’est de ça dont il s’agit… Se battre. Étouffer l’adversaire. Combattre. C’est ce qu’il a fait pour nous depuis que je suis ici. Il continue à nous donner cela, surtout en fin de match ».

Symbole de l’état d’esprit des Cavaliers

Avec ses 13 points à 3/4 de loin et 8 rebonds en sortie de banc, et le meilleur +/- de son équipe à +12, Isaac Okoro symbolise en effet parfaitement la mentalité que Kenny Atkinson veut voir au sein de son équipe.

« Il a mis des gros 3-points, à des moments importants. C’est un battant. C’est un gagnant, un vrai gagnant. Il fait tout ce dont on a besoin et il a fait quelques très bonnes coupes au panier, un match énorme pour lui ».

Pourtant, l’intéressé s’en voulait de sa défense sur l’ultime tir réussi par Damian Lillard…

« Don (Mitchell) a eu le ballon et il a fait ce qu’il sait faire » conclut-il. « Il a mis le tir. Et après, je suis venu le remercier parce que je me sentais mal d’avoir laissé Dame inscrire ce tir, parce que j’aurais dû savoir qu’il allait faire ce stepback. Donc j’ai remercié Don d’avoir mis ce tir. »