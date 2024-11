Chris Paul : « Victor Wembanyama est différent de tous ceux avec lesquels j’ai joué »

Cette nuit, à Utah, Chris Paul a signé son premier double-double avec les Spurs : 19 points et 10 passes sans perdre le moindre ballon. C’est lui qui a pris le match à son compte en deuxième mi-temps, que ce soit au début du 3e quart-temps pour recoller au score ou au début du 4e pour creuser l’écart.

« Il a vraiment pris le match en main et cela a payé », confirme Victor Wembanyama. « Et ce n’est pas un hasard. Il a vu ce qu’ils essayaient de faire en première mi-temps et il a anticipé leurs ajustements pour que nous puissions les achever dès l’entre-deux. Je pense qu’il a compris qu’à ce moment-là, nous avions besoin qu’il marque des points, et c’est ce qu’il a fait. »

« Je n’ai jamais fait d’écran pour un joueur de plus de 2m10 »

Après trois matches, l’ancien meneur des Warriors tournait péniblement à 7.3 points et 6.7 passes en 28 minutes. À trop chercher à jouer avec « Wemby », il en avait oublié d’agresser son défenseur et d’être une menace.

« C’est fait, j’ai joué quelques matches, et j’ai dit à Victor : ‘Laisse-moi t’aider aussi’. Car on lui demande beaucoup » estime le troisième meilleur passeur de l’histoire. Même s’il attaque sa 20e saison, Chris Paul n’avait jamais joué avec un tel profil, et ça demande, pour lui aussi, une période d’ajustements.

« Je suis encore en train de le découvrir. Nous apprenons encore à jouer l’un avec l’autre », reconnaît Chris Paul à propos de ses automatismes avec le Français. « Il est différent de tous ceux avec lesquels j’ai joué, donc ce n’est pas facile de faire ceci ou cela. Je n’ai jamais vu un joueur de cette taille faire des dribbles derrière le dos, et je n’ai jamais fait d’écran pour un joueur de plus de 2m10. Je continue donc à apprendre sur le tas ».

Chris Paul Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2005-06 NOP 78 36 43.0 28.2 84.7 0.8 4.3 5.1 7.8 2.8 2.2 2.3 0.1 16.1 2006-07 NOP 64 37 43.7 35.0 81.8 0.8 3.5 4.4 8.9 2.4 1.8 2.5 0.0 17.2 2007-08 NOP 80 38 48.8 36.9 85.1 0.8 3.2 4.0 11.6 2.3 2.7 2.5 0.1 21.1 2008-09 NOP 78 39 50.3 36.4 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.7 2.8 3.0 0.1 22.8 2009-10 NOP 45 38 49.3 40.9 84.7 0.4 3.8 4.2 10.7 2.6 2.1 2.5 0.2 18.7 2010-11 NOP 80 36 46.3 38.8 87.8 0.5 3.6 4.1 9.8 2.5 2.4 2.2 0.1 15.8 2011-12 LAC 60 36 47.8 37.1 86.1 0.7 2.9 3.5 9.1 2.3 2.5 2.1 0.1 19.8 2012-13 LAC 70 33 48.1 32.8 88.5 0.8 3.0 3.7 9.7 2.0 2.4 2.3 0.1 16.9 2013-14 LAC 62 35 46.7 36.8 85.5 0.6 3.7 4.3 10.7 2.5 2.5 2.3 0.1 19.1 2014-15 LAC 82 35 48.5 39.8 90.0 0.6 4.0 4.6 10.2 2.5 1.9 2.3 0.2 19.1 2015-16 LAC 74 33 46.2 37.1 89.6 0.5 3.7 4.2 10.0 2.5 2.1 2.6 0.2 19.5 2016-17 LAC 61 32 47.6 41.1 89.2 0.7 4.3 5.0 9.2 2.4 2.0 2.4 0.1 18.1 2017-18 HOU 58 32 46.0 38.0 91.9 0.6 4.8 5.4 7.9 2.4 1.7 2.2 0.2 18.6 2018-19 HOU 58 32 41.9 35.8 86.2 0.6 3.9 4.6 8.2 2.5 2.0 2.6 0.3 15.6 2019-20 OKC 70 32 48.9 36.5 90.7 0.4 4.6 5.0 6.7 2.3 1.6 2.3 0.2 17.6 2020-21 PHX 70 31 49.9 39.5 93.4 0.4 4.1 4.5 8.9 2.4 1.4 2.2 0.3 16.4 2021-22 PHX 65 33 49.3 31.7 83.7 0.3 4.0 4.4 10.8 2.1 1.9 2.4 0.3 14.7 2022-23 PHX 59 32 44.0 37.5 83.1 0.5 3.8 4.3 8.9 2.1 1.5 1.9 0.4 13.9 2023-24 GOS 58 26 44.1 37.1 82.7 0.3 3.6 3.9 6.8 1.9 1.2 1.3 0.1 9.2 2024-25 SAN 4 28 42.9 47.1 100.0 0.5 2.8 3.2 7.2 2.5 1.0 2.8 0.2 9.0 Total 1276 34 47.1 37.0 87.0 0.6 3.9 4.5 9.3 2.4 2.1 2.3 0.2 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.