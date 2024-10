Les Pelicans tirent une première fois la sonnette d’alarme

Deux victoires face aux Bulls et aux Blazers, puis deux défaites contre ces mêmes Blazers et des Warriors privés de Stephen Curry. Tel est le bilan des Pelicans depuis le début de saison, et ce n’est pas franchement brillant.

« La saison est longue. On est conscient qu’on doit corriger les choses », confirme Willie Green. « On doit appliquer les consignes. On sait que ce ne sont pas nos standards, ce n’est pas nous, ça. Pendant une saison, on peut connaître des difficultés. »

Elles arrivent rapidement cette année, avec un Dejounte Murray touché à la main dès le premier match et absent plusieurs semaines. Trey Murphy III aussi est bloqué à l’infirmerie et n’a pas encore joué. Enfin, Herb Jones a quitté ses coéquipiers prématurément en seconde période face aux Warriors, touché à l’épaule droite.

Les Pelicans patinent en ce début de saison et c’est aux cadres de porter l’équipe durant cette période compliquée.

« Ce sont des éléments importants pour nous », dit Brandon Ingram en parlant des absents. « On doit trouver une solution dès maintenant. Les gars doivent monter d’un cran. Je dois faire plus, Zion Williamson aussi, tout le monde. »

Surtout que le calendrier à venir est plutôt clément pour se relancer avec les réceptions d’Indiana, Atlanta et Portland. Parfait pour éviter de se retrouver dans une situation de crise.

« Il y a un haut niveau d’urgence, mais pas de panique », précise Zion Williamson. « Il s’agit surtout de se concentrer, se rassembler. Je ne pense pas qu’il faille paniquer. On a simplement besoin de se reprendre. »