Scotché au bout du banc, Matas Buzelis pourrait partir en G-League

Faire le grand saut de la G-League à la NBA n’est jamais facile, même lorsqu’on a été sélectionné en 11e position de la Draft. Comme d’autres rookies, Matas Buzelis le découvre avec les Bulls, et après trois rencontres, il tourne péniblement à 1.7 point de moyenne avec sept minutes de jeu par match. C’est l’un des rookies qui joue et marque le moins !

La concurrence à l’aile est féroce, et Billy Donovan prévient que ce sera compliqué de lui trouver du temps de jeu.

« Vu le nombre de gars que nous avons à ce poste, je veux aider Matas à se développer et à grandir, mais je veux aussi m’assurer qu’il y a des groupes qui fonctionneront ensemble, » explique le coach des Bulls. « Pour nous, je pense qu’il y a encore du travail en cours avec certaines rotations. »

La G-League n’est pas « un manque de respect »

En clair, Billy Donovan est à la recherche des meilleures combinaisons dans sa rotation, et pour l’instant, Matas Buzelis est à l’écart. Mais l’entraîneur de Chicago rappelle que son nouveau style de jeu est exigeant physiquement, et qu’il souhaite un effectif riche.

« Je pense que nous aurons besoin de beaucoup de joueurs, ne serait-ce que par la façon dont nous essayons de jouer », poursuit ainsi le technicien. « Nous devons trouver des moyens de le faire entrer en jeu quand nous le pouvons, pour qu’il puisse en tirer quelque chose. »

En attendant ce moment, Matas Buzelis pourrait imiter Bronny James et partir en G-League. Clairement, ça ne l’enchante pas de retrouver ce championnat, même si c’est le seul moyen de jouer et de progresser.

« Si j’y vais, ce n’est pas mon objectif d’y être », annonce le Lituanien. « Je vais trouver ma voie avec les grands et essayer d’obtenir des minutes dans l’effectif des Bulls. Mais si je dois aller là-bas, je ne le prends pas comme un manque de respect. Je suis là pour apprendre et progresser comme personne et comme basketteur ».