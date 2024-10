Les Bucks toujours à la recherche du bon équilibre

Milwaukee s’est fait refroidir par Chicago dans le derby du Lac Michigan, un match toujours spécial pour les deux franchises séparées par moins de 150 kilomètres. Après avoir fait bonne figure à Philadelphie, les Bucks ont été pris de court par l’intensité, la rigueur et le sens du collectif de ces Bulls que personne n’attendait.

À l’arrivée, ce revers doit servir de leçon aux hommes de Doc Rivers et de base de travail pour la suite. Car paradoxalement, même après avoir marqué 122 points, c’est (une fois de plus) l’équilibre offensif des Bucks qui est pointé du doigt.

« On n’a pas suivi le plan de jeu et on n’a pas cru complètement en ce qu’on fait jusqu’à présent. Je crois qu’on l’a fait par moments mais on s’en est trop éloigné sur ce dernier match. C’est le début de saison et il faut juste continuer à construire de bonnes habitudes, même quand ça ne tourne pas en ta faveur. Il faut continuer de croire que ça va marcher et générer de bons tirs. Aussi, tout le monde est impliqué de cette façon, et ça donne un aspect plus naturel au jeu », a reconnu Damian Lillard.

Impliquer toutes les forces en présence

Damian Lillard a mis le doigt sur ce qui sera sans doute le défi des Bucks cette saison, l’équilibre entre l’influence de la paire Lillard-Antetokounmpo dans le jeu d’attaque, et la nécessité d’impliquer tout le reste de l’équipe. Cette nuit, les deux leaders ont combiné 66 points, mais ont peiné lorsqu’il a fallu trouver des relais.

Giannis Antetokounmpo a pris pour exemple le bon passage d’AJ Green, auteur de deux paniers à 3-points en début de quatrième quart-temps, resté sans lendemain. Dans la foulée, le » Greek Freak » a manqué deux lancer-francs et perdu un précieux ballon, par manque de lucidité, causant la chute de son équipe.

« Nous aurions dû nous tourner davantage vers AJ », a-t-il reconnu. « Sur cette séquence, lorsqu’il a réussi deux paniers, on s’en est éloigné. Nous aurions dû l’utiliser plus souvent, qu’il sorte du main-à-main pour foncer vers le cercle où qu’il shoote derrière le pick-and-roll. Sinon, on doit l’utiliser davantage comme un leurre parce qu’ils l’ont laissé tirer deux fois, et que maintenant ils doivent le respecter et on doit donc jouer davantage sur lui. Je ne pense pas qu’on l’ait suffisamment fait. On doit continuer à jouer plus intelligemment. La prochaine fois que nous serons dans cette situation, on doit profiter de celui qui a la main chaude, essayer de créer de l’attention, et peut-être qu’on pourra créer quelque chose autour de notre attaque ».

Prendre soin du ballon en attaque

À l’arrivée, le jeu d’attaque des Bucks est devenu trop stéréotypé, avec des menaces trop facilement identifiées, à l’opposé de ce que Chicago a proposé.

Le résultat est alors souvent le même, le nombre de passes décisives stagne et celui des balles perdues augmente. Cette nuit, Milwaukee en a perdu 14. Ce n’est pas catastrophique, mais c’est évidemment un point à corriger.

« À chaque fois que tu perds le ballon, tu t’enlèves une opportunité de scorer, et tu donnes une opportunité à l’adversaire d’attaquer face à une défense qui n’est pas en place », a rappelé Damian Lillard, qui en a perdu cinq à lui seul. « On a trop perdu de ballons, et surtout, eux ont mis leurs tirs. Notre rythme offensif n’était pas constant au fil du match. Ça commence par moi, quand j’ai ce niveau de responsabilité et que j’ai le ballon en main, je ne peux pas perdre le ballon cinq fois ».

Le retour attendu de Khris Middleton devrait participer à fluidifier un peu plus le jeu offensif de Milwaukee, qui va à présent enchaîner trois déplacements, à Brooklyn, Boston puis à Memphis.