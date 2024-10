Mikal Bridges a enfin trouvé la cible

Onze points de moyenne à 41% aux tirs, dont 11% à 3-points (2 sur 19). C’était le médiocre bilan de Mikal Bridges en présaison, et le nouvel ailier des Knicks avait à peine surnagé dans la large défaite inaugurale face aux Celtics : 17 points à 7 sur 13 aux tirs, mais 2 sur 7 à 3-points. Pour ses grands débuts devant son nouveau public, il était donc observé de près, et le déclic a peut-être eu lieu puisqu’il compile 21 points à 8 sur 12 aux tirs avec un 2 sur 3 à 3-points face aux Pacers.

« J’ai toujours confiance en moi. C’est aux autres de s’inquiéter » a-t-il répondu à propos de sa performance aux tirs. « Cette première était mortelle. Il y avait de l’excitation, et je suis heureux de la victoire ».

Peu bavard, Mikal Bridges laisse la parole à son coach Tom Thibodeau. Ce dernier fait partie des personnes qui n’ont pas prêté une grande attention à la maladresse de l’ailier.

« Quand on y réfléchit logiquement, je pense qu’aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde veut avoir une opinion sur tout », rappelle l’entraîneur. « Pourtant, le gars s’entraîne tous les jours, et quand vous le regardez travailler, vous savez à quel point il s’investit. Personne ne peut être adroit 82 matches. Souvent, en présaison, vous essayez de travailler et de trouver un rythme, vous essayez de comprendre un nouveau système et de nouveaux coéquipiers. Et chaque jour, c’est de mieux en mieux. Mais si l’on réfléchit de manière logique, c’est un joueur qui shoote à près de 38% à 3-points au cours de sa carrière, et moi, je parierais sur lui ».

Pour Mikal Bridges, le plus important, c’est que l’attaque tourne rond, et que le danger continue de venir de partout. Cette nuit, les Knicks s’imposent face aux Pacers avec quatre joueurs à 20 points et plus.

« Nous avons tous du talent, et nous essayons tous de faire la bonne lecture », conclut-il. « Il arrive qu’un joueur ait un avantage de taille pendant tout le match et qu’il l’attaque. Je pense qu’aucun d’entre nous ne se préoccupe vraiment de cela. Nous essayons juste de gagner et de jouer ensemble des deux côtés du terrain. »