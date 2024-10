Le public de Denver a applaudi pendant 55 secondes en hommage à Dikembe Mutombo

55 comme le numéro de Dikembe Mutombo, et le nombre de secondes pendant lesquelles le public de Denver a applaudi pour rendre hommage à son ancien pivot, décédé le 30 septembre dernier à 58 ans.

C’est au coeur du premier quart-temps de la rencontre face au Thunder que la franchise a diffusé une vidéo hommage, tandis que les joueurs et les coaches des Nuggets portaient depuis l’échauffement un T-Shirt floqué d’un doigt levé : « Not In My House ».

« Je me sens très privilégié d’avoir pu le connaître, le coacher et passer du temps avec lui », a réagi Mike Malone, l’entraîneur des Nuggets. « Il manquera à beaucoup, beaucoup de gens ».

Son nom et son numéro près du banc

Comme les Celtics avec Bill Russell ou les Warriors avec Jerry West, les Nuggets ont aussi décidé de rendre hommage à leur ancien pivot avec son nom et son numéro 55 peints près du banc des Nuggets.

« Son héritage dépasse largement le terrain » rappelle Mike Malone. « Il y a tout ce qu’il fait pour son pays, en construisant des hôpitaux… C’est ce qu’on attend des gens, c’est que lorsqu’ils réussissent, ils trouvent le moyen de rendre la pareille et d’améliorer la vie des autres. On se souviendra toujours de Dikembe Mutombo comme d’un ambassadeur de ce sport, sur et en dehors du terrain, avec un cœur énorme, énorme. »