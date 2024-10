L’épaule de Kobe Bufkin refait des siennes

Décidément, Kobe Bufkin peine à rester en bonne santé depuis son arrivée en NBA, puisque l’on apprend qu’il avait été victime d’une luxation partielle de son épaule droite le week-end dernier à l’entraînement.

Pour l’heure, on ignore quelle sera l’option qu’il privilégiera pour se soigner, mais on peut déjà s’attendre à une longue durée d’indisponibilité.

Drafté en 15e position en 2023, le jeune arrière (21 ans) venu tout droit de l’université de Michigan sort d’une première année compliquée (4.8 points, 1.9 rebond, 1.6 passe), marquée par des blessures mais aussi plusieurs passages en G-League.

Cet été, Kobe Bufkin s’était déjà blessé à l’épaule et il n’avait pas pu participer à la Summer League. Après une présaison plutôt intéressante (15.0 points, 4.3 passes, 3.0 rebonds), on pouvait l’imaginer se faire une place dans la rotation d’Atlanta derrière Trae Young et Dyson Daniels dans le backcourt de Quin Snyder. Cela fait en tout cas les affaires de Vit Krejci, qui récupèrera donc des minutes aux postes 1/2.

Kobe Bufkin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 ATL 17 12 37.0 22.5 50.0 0.4 1.6 1.9 1.6 1.2 0.4 0.6 0.3 4.8 Total 17 12 37.0 22.5 50.0 0.4 1.6 1.9 1.6 1.2 0.4 0.6 0.3 4.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.