Bronny James termine la présaison sur une bonne note

En back-to-back, les Lakers avaient logiquement décidé de laisser la rotation principale au repos et si les jeunes pousses ont pris une grosse fessée face aux Warriors, ils en ont aussi profité pour se montrer. Aux côtés de Quincy Olivari (22 points), Bronny James en a profité pour se lâcher avec 17 points à 7 sur 17 aux tirs, mais aussi 4 rebonds, 3 interceptions et 1 contre en 35 minutes.

« C’est une super sensation de pouvoir entrer en jeu, sans trop se poser de questions. Pour simplement jouer » a-t-il réagi. Jusque là, le fils de LeBron avait cumulé 8 points en cinq matches à 4 sur 20 aux tirs.

Prendre de la confiance

« Je pense que pour lui et tous nos jeunes joueurs, tous ces moments sont des briques pour construire pour la suite », estime JJ Redick. « Pas seulement les bons moments. Les mauvais moments sont des occasions d’apprendre. Je pense qu’il faut faire preuve de patience et d’optimisme. Je suis très confiant dans le niveau de travail de nos jeunes. Je suis sûr que ça lui fait du bien d’avoir inscrit 17 points. Je ne suis pas du tout inquiet à son sujet. Cela ne fait même pas partie de mes préoccupations, et nous essayons de l’aider à devenir un grand basketteur. »

C’est sans doute la dernière fois que Bronny joue aussi longtemps avec les Lakers. A partir de mardi, il va s’asseoir au bout du banc des Lakers, et c’est en G-League qu’il devrait poursuivre sa formation. Son objectif : montrer ce qu’il sait faire. « Cela me donne un peu de confiance pour la saison, même si je ne fais pas partie de la rotation… Même si je ne joue pas, je vais aller à l’entraînement, peut-être en G League, avec cette confiance en moi pour aller sur le terrain et jouer mon jeu. J’ai l’impression que c’est le plus important. »