Doug McDermott signe à Sacramento

À quelques jours de la reprise, Doug McDermott parvient à retrouver une nouvelle franchise sur le gong, ou presque, puisque ESPN annonce sa signature pour un an à Sacramento. Probablement au minimum salarial.

La saison dernière, le shooteur de 32 ans (41% à 3-points en carrière, pour 8.9 points sur plus de 600 matchs) a évolué chez les Spurs puis chez les Pacers. Il se relance donc chez les Kings, qui avaient encore deux places libres dans leur effectif depuis qu’ils ont fait partir Jalen McDaniels.

Utilisé à l’aile, Doug McDermott aura pour mission de faire principalement souffler DeMar DeRozan et Keegan Murray. Au sein d’une équipe de Sacramento très portée sur l’attaque, il devrait logiquement pouvoir s’épanouir individuellement, d’autant que sa qualité de tir et sa faculté à créer des espaces sera bénéfique dans l’ombre de DeRozan donc, mais également De’Aaron Fox et Domantas Sabonis.

Doug McDermott Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 CHI 36 9 40.2 31.7 66.7 0.2 1.0 1.2 0.2 0.8 0.1 0.5 0.0 3.0 2015-16 CHI 81 23 45.2 42.5 85.7 0.5 2.0 2.4 0.7 1.6 0.2 0.7 0.1 9.4 2016-17 * All Teams 66 23 44.7 37.0 84.5 0.3 2.4 2.7 0.9 1.2 0.2 0.6 0.1 9.0 2016-17 * CHI 44 25 44.5 37.3 88.1 0.3 2.6 3.0 1.0 1.3 0.3 0.7 0.1 10.2 2016-17 * OKC 22 20 45.2 36.2 70.6 0.3 2.0 2.2 0.6 1.0 0.1 0.3 0.1 6.6 2017-18 * All Teams 81 22 46.7 42.6 79.0 0.5 2.0 2.5 1.0 1.5 0.2 0.7 0.2 7.8 2017-18 * NYK 55 21 46.0 38.7 75.5 0.6 1.8 2.4 0.9 1.3 0.2 0.6 0.2 7.2 2017-18 * DAL 26 23 47.8 49.4 85.7 0.3 2.3 2.5 1.1 1.9 0.4 0.9 0.2 9.0 2018-19 IND 77 17 49.1 40.8 83.5 0.2 1.2 1.4 0.9 1.4 0.2 0.6 0.1 7.3 2019-20 IND 69 20 48.8 43.5 82.8 0.4 2.1 2.5 1.1 1.7 0.2 0.6 0.1 10.3 2020-21 IND 66 25 53.2 38.8 81.6 0.9 2.4 3.4 1.3 1.8 0.3 0.8 0.1 13.6 2021-22 SAN 51 24 46.2 42.2 78.4 0.4 1.9 2.3 1.3 1.6 0.3 0.8 0.1 11.3 2022-23 SAN 64 21 45.7 41.3 75.7 0.4 1.8 2.2 1.4 1.8 0.2 0.9 0.1 10.2 2023-24 * All Teams 64 14 43.3 41.0 57.9 0.2 0.8 0.9 1.1 1.0 0.3 0.4 0.0 5.5 2023-24 * SAN 46 15 44.2 43.9 58.8 0.2 0.9 1.0 1.2 1.0 0.2 0.5 0.0 6.0 2023-24 * IND 18 11 40.6 32.1 50.0 0.1 0.5 0.6 0.7 0.9 0.3 0.2 0.0 4.2 Total 655 20 47.1 41.0 80.6 0.4 1.8 2.2 1.0 1.5 0.2 0.7 0.1 8.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.