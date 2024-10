Betnijah Laney-Hamilton, un réveil bienvenu pour le Liberty

Avant le Game 3 qui se jouera dans la nuit de mercredi à jeudi (02h00, heure française), le Liberty et les Lynx sont dos à dos (1-1) dans ces WNBA Finals 2024, même si New York avait la main sur les deux premiers matchs.

Car sans son effondrement lors du Game 1, New York serait ainsi sans doute déjà tout proche de fêter le titre…

C’est que derrière Breanna Stewart et Sabrina Ionescu, la menace peut venir de partout dans le cinq majeur, avec Jonquel Jones et Leonie Fiebich qui peuvent toutes deux remplir leur rôle de troisième option offensive.

Mais lors du Game 2, c’est Betnijah Laney-Hamilton qui l’a fait, avec 20 points à 8/14 au tir, dont 4/6 de loin !

« Elle joue des deux côtés du terrain, et elle joue dur » explique Sandy Brondello, sa coach. « C’est une gagnante, et je suis contente qu’elle ait été en réussite ce soir, et qu’elle puisse construire sur ça. »

Des « role players » qui font la différence

C’est que la saison n’a pas été simple l’arrière/ailière, qui a manqué pas mal de matchs à cause d’un problème au genou, et qui a eu du mal à trouver du rythme depuis le début des playoffs.

« Voir un échantillon de ce que je peux vraiment faire, ça fait vraiment du bien », pouvait-elle ainsi souffler.

Pour Minnesota, la capacité des « role players » de New York à apporter du scoring en soutien des stars est d’ailleurs un problème, comme le reconnait la coach des Lynx, Cheryl Reeve.

« Il faut trouver des joueuses qui apportent en plus des titulaires (stars) et, sur les deux premiers matchs, elles ont réussi à le faire » conclut-elle « De notre côté, on a du mal à le faire de façon constante. Il faut qu’on y arrive. »